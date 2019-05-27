NASA تسمح لك الآن بالتسجيل للحصول على بطاقة الصعود إلى المريخ

فاطمة أيت طالب - دبي - هل حلمت يومًا بالذهاب إلى الفضاء وإستكشاف عوالم وكواكب جديدة؟ إذا كنت كذلك، فقد يتحقق حلمك أخيرًا. أعلنت وكالة الفضاء NASA أنه أصبح بإمكان المهتمين بالذهاب إلى الفضاء التسجيل للحصول على بطاقة صعود إلى المريخ. وتجدر الإشارة إلى أن هذا لا يعني بأنك ستطير إلى المريخ، وإنما سيتم وضع إسمك على متن مركبة Mars 2020 التي سيتم إرسالها إلى هذا الكوكب المجاور، مما يعني أنك ستصل إلى المريخ بالإسم فقط.

سيتم تحقيق ذلك بإستخدام شعاع الإلكترون لحفر أكثر من مليون إسم على المركبة، مما يعني أن فرصك لرؤية إسمك ضئيلة جدًا، ولكن بطاقة الصعود إلى المركبة ” ستكون دليلاً على أن إسمك موجود على المركبة ” وأنك الآن جزء من تاريخ الفضاء. سيتمكن أي شخص من التسجيل للحصول على بطاقة الصعود، ويبدو أن كل ما يتطلبه الأمر هو إسمك والبريد الإلكتروني والرمز البريدي والبلد الذي أنت منه.

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هذه ليست معلومات حساسة ولا يمكن البحث عنها على شبكة الإنترنت، لذلك لا داعي للقلق بشأن إمكانية أن تكون هذه مجرد عملية إحتيالية أو تُستخدم للبحث عن معلومات إضافية عنك. ووفقا لرئيس مديرية العلوم التابعة لوكالة الفضاء NASA، السيد Thomas Zurbuchen، فقد صرح بالقول : ” بينما نستعد لإطلاق مهمة المريخ التاريخية هذه، نريد من الجميع أن يشاركوا في رحلة الاستكشاف هذه. إنه وقت مثير لـ NASA، ونحن سنبدأ هذه الرحلة للإجابة على أسئلة عميقة حول كوكبنا المجاور، وحتى أصول الحياة نفسها “.

إذا كنت مهتمًا بالحصول على بطاقة صعود إسمك إلى المريخ، فعليك التوجه إلى الموقع الرسمي لوكالة الفضاء NASA من خلال هذا الرابط هنا.