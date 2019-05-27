إهتمام المستهلكين بهواتف Huawei إنخفض بعض الحظر الأمريكي

فاطمة أيت طالب - دبي - الحظر المفروض على شركة Huawei في الولايات المتحدة الأمريكية يسبب جميع أنواع المشاكل للشركة الصينية، بما في ذلك قدرتها على بيع الهواتف الذكية الجديدة في الأسواق التي تتمتع فيها العلامة التجارية الصينية بحضور قوي. ووفقا لوكالة الأنباء رويترز، فقد شهد موقع لمقارنة المنتجات يدعى PriceSpy إنخفاضًا ملحوظًا في معدلات النقر في الأيام الأربعة الماضية.

ليس فقط شركات الإتصالات وعمالقة التكنولوجيا هم الذين يديرون ظهورهم لشركة Huawei. خلال الأيام الأربعة الماضية، تراجعت شعبية هواتف Huawei، فقد تقلص معدل النقرات على هواتف الشركة بنحو النصف في المملكة المتحدة وبنحو 26 في المئة على الصعيد العالمي، على الأقل مقارنة مع الأسبوع الماضي.

لدى موقع PriceSpy رؤية حول أراء العملاء في فنلندا وفرنسا والنرويج والسويد والمملكة المتحدة. وعلى الرغم من أن حظر Huawei عزز حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل العلامة التجارية في قطاع الهواتف الذكية، إلا أن كلاً من Xiaomi و Samsung قد ملأوا بعض الفجوات في هذه الأسواق.

شهد موقع مقارنة المنتجات نفسه زيادة في معدل النقرات على أجهزة سامسونج بنسبة 13 في المئة، في حين شهدت أجهزة Xiaomi زيادة في معدل النقرات بنسبة 19 في المئة في نفس الوقت.

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تشعر شركة Huawei بآثار الحظر في جميع أنحاء العالم، وقد إمتنع العديد من الموردين الأمريكيين بالفعل عن التعامل مع الشركة الصينية. ومع ذلك، فقد تم تأجيل الحظر المفروض على شركة Huawei إلى غاية 19 أغسطس، وستكون شركة Huawei في هذه الفترة قادرة على مواصلة شراء المكونات من الشركات الأمريكية.

بالأمس، ترك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الفرصة مفتوحة لرفع الحظر المفروض على Huawei إذا كان بوسع الولايات المتحدة الأمريكية التفاوض على صفقة تجارية جديدة مع الصين حيث تنتقم الحكومتان من بعضهما البعض، وفرضت رسوم جمركية إضافية على سلع كل منهما.

لا نعتقد أنه سيتم حظر شركة Huawei لفترة طويلة جدًا. بقدر ما يبدو أن هذا سوف ينفجر بمجرد أن يحصل ترامب على ما يريده من الحظر، فقد تستغرق شركة Huawei وقتًا طويلاً لإسترداد عافيتها بعد هذه الحادثة.