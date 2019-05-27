شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إطلاق قمر صناعى لمنظومة جلوناس لتحديد المواقع من شمال روسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم، الاثنين، إطلاق قمر صناعى ضمن مجموعة الأقمار الصناعية التى تقوم على تشغيل نظام جلوناس الروسى؛ لتحديد المواقع باستخدام الصاروخ الفضائى سيوز 2.1 بى من ميناء بليستسك كوزمودروم للإطلاق الفضائى على بعد 800 كيلو متر شمال موسكو.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن بيان الوزارة أن طاقم العمليات للقوات الجوية الفضائية الروسية أطلق بنجاح الصاروخ الفضائى سيوز 2.1 بي، وعلى متنه القمر الصناعى التابع لمنظومة جلوناس؛ لتحديد المواقع من منصة الإطلاق الرابعة فى بليستسك كوزمودروم.

وأضاف البيان أن جميع الإجراءات السابقة للإطلاق، وعملية الإطلاق ذاتها، تمت وفقا للنموذج الطبيعي، حيث تعتبر هذه أول عملية إطلاق لصاروخ سيوز 2 من بليستسك فى عام 2019.