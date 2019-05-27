شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد.. كرة لهب ضخمة تضيء سماء جنوبى أستراليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أضاءت كرة نارية ضخمة سماء كل من أدليد وملبورن جنوبى أستراليا، فى ظاهرة رصدها كثير من السكان وسجلوها بواسطة كاميرات هواتفهم المحمولة. ونقلت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية عن إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا)، قولها إن "كرة نارية" بحجم سيارة أضاءت سماء المناطق الجنوبية من أستراليا، ومنها ولاية فيكتوريا. Advertisements وقال عالم الفلك الأسترالى دافيد فينالي، إنه "من الواضح أن هذه الكرة النارية التى يتحدث عنها الناس على وسائل التواصل الاجتماعى ما هى إلا شهاب أو كويكب صغير، وأنه تبخر بعد اختراقه سماء جنوبى أستراليا". وأكد نائب رئيس الجميعة الفلكية فى جنوب أستراليا بول كورناو، أن الكرة النارية هى "شهاب ساطع للغاية".

كرة لهب

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