شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك حقق أموال تزيد عن أرباح 65 مدير تنفيذى فى 2018.. إزاى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، أكثر في عام 2018 مقارنة بأرباح 65 من كبار المديرين التنفيذيين التاليين مجتمعين، حيث يكسب المدراء التنفيذيون الكثير من المال، لكن إيلون ماسك كسر كل المقاييس فى عام 2018، وفقًا لدراسة جديدة أجرتها صحيفة نيويورك تايمز.

ووفقا للتقرير، قدرت تعويضات إيلون ماسك المادية ما يقرب من 2.3 مليار دولار في العام الماضي، إلى حد كبير في شكل خيارات الأسهم، أما الرئيس التنفيذي التالي في القائمة فهو ديفيد م. زاسلاف، الرئيس التنفيذى لديسكفرى الذى حقق 129 مليون دولار فقط خلال نفس العام.

واتضح هذا التباين الهائل فى الرسم البياني الذي يوضح الأجر لكبار المسؤولين التنفيذيين، والذى يمثل 199 من المديرين التنفيذيين الآخرين في القائمة من خلال مخطط شريطي قياسي.

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الرسم البيانى لإيلون ماسك

ويعد هذا الرقم أعلى من أرباح الـ 65 من المسؤولين التنفيذيين التاليين في قائمة Times، ولكن شككت تسلا في هذا الوصف لحصول ماسك على كل ذلك من جانب الشركة، في بيان لـ Business Insider، حيث كتب متحدث باسم الشركة: "حصل إيلون فعليا على 0 دولارًا كتعويض إجمالي من تسلا على مجهوده في عام 2018، وأي تقارير بخلاف ذلك غير صحيحة ومضللة".

وعلى عكس الرؤساء التنفيذيين الآخرين، لا يتلقى إيلون فعلا أي راتب أو مكافآت نقدية عن منصبه فى تسلا، وتعويضه الوحيد هو جائزة أداء معرضة للمخاطر والتى تعود له بالربح فى حالات، مثل مضاعفة القيمة السوقية الحالية لشركة تسلا من حوالي 40 مليار دولار إلى 100 مليار دولار، ونتيجة لذلك، يرتبط تعويض شركة إيلون بالكامل بالنجاح طويل الأجل لشركة تسلا ومساهموها.