شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اكتشاف أقدم مجموعة نيزك على سطح الأرض منذ مليونى عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتشف الباحثون مجموعة نيزك قديمة يعود تاريخها إلى مليونى سنة، حيث تعد أقدمها على الإطلاق على الأرض، فقد عمل فريق العلماء من جامعة إيكس مارسيليا الفرنسية على هذا الاكتشاف غير المسبوق الذى يتكون من 388 نيزكا منفصلا فى صحراء أتاكاما بأمريكا الجنوبية.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فقد حسبوا أيضًا متوسط معدل سقوط حطام المذنب مع مرور الوقت، وتؤكد النتائج أن 222 نيزك أكبر من 10 جرامات لكل كيلومتر مربع قد سقط كل مليون سنة، وكانت 30% من العينات التى عثروا عليها أكبر من مليون عام، بينما كانت هناك عينتان أكبر من مليونين.



العثور على النيازك

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كما أنها جميعا نيازك صخرية تحتوى على معادن، حيث اختار الفريق موقعه بسبب مناخه الأكثر برودة، مما يساعد على الحفاظ على الشهب من التآكل، ففى حين أن القارة القطبية الجنوبية والصحارى الحارة تستضيفان نسبة كبيرة من النيازك على الأرض، حوالي 64%، فإن تلك الموجودة نادراً ما تكون أكبر من نصف مليون عام، مما يحد من التحليل طويل الأجل.

ويقول ألكسيس دروارد، المؤلف الرئيسي للدراسة: "كان هدفنا في هذا العمل هو معرفة كيف تغير تدفق النيزك إلى الأرض على فترات زمنية كبيرة تصل إلى ملايين السنين، بما يتوافق مع الظواهر الفلكية، لذلك تم اختيار صحراء أتاكاما فى تشيلى قديمة جدًا تعود إلى أكثر من 10 ملايين عام، كما تستضيف مجموعة الأكثر كثافة من النيازك في العالم .

وأضاف دروارد إن هذا المحصول الأرضي من النيازك في أتاكاما يمكن أن يشجع المزيد من الأبحاث حول دراسة تدفقات النيازك على نطاقات زمنية كبيرة.