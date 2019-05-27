هواتف iPhone القادمة في العام 2020 قد تأتي مع Touch ID يغطي الشاشة بالكامل

فاطمة أيت طالب - دبي - إذا كنت تعتقد بأن شركة آبل تخلصت من تقنية التعرف على بصمات الأصابع Touch ID إلى الأبد، على الأقل في حالة iPhone، فنحن نطلب منك إعادة التفكير في ذلك. هذا لأنه في وفقا لتقرير جديد صدر مؤخرًا من موقع MacRumors إستنادًا إلى مذكرة بحثية جديدة من المحلل Blayne Curtis من مؤسسة Barclays، فيبدو أنه توصل بعد إجتماع مع بعض الموردين في سلسلة توريد آبل إلى بعض التنبؤات المتعلقة بهواتف iPhone المستقبلية.

على وجه التحديد، كان هناك حديث عن هواتف iPhone القادمة في العام 2020، وهي الهواتف التي تردد بأنها ستشهد عودة مستشعر بصمات الأصابع Touch ID، ولكن هذا الأخير لن يعمل بالطريقة التي نعرفها. ووفقا للتقرير، فهو يقول بأن هواتف iPhone القادمة في العام 2020 ستحصل على مستشعر لبصمات الأصابع يغطي الشاشة كاملة، مما يعني أنه سيكون قادرًا على قراءة بصمة إصبعك والمصادقة عليها عندما تلمس أي مكان على الشاشة.

هذا على عكس تكنولوجيات إستشعار بصمات الأصابع المدمجة في الشاشات الحالية حيث تحتاج إلى وضع إصبعك في جزء معين من الشاشة لقراءة بصمة إصبعك والمصادقة عليها. الأمر المثير للإهتمام هو أن هذه ليست هي المرة الأولى التي نسمع فيها بأن شركة آبل لا تزال تستكشف إمكانية إستخدام Touch ID في هواتفها الذكية. لقد تم رصد الشركة الأمريكية تسجل العديد من برءات الإختراع ذات الصلة بهذه التقنية، وكانت آخرها تشير إلى أن شركة آبل وصلت إلى طريقة تسمح بالتعرف على بصمة إصبع المستخدم على طول الشاشة.

Advertisements

وبغنى عن القول، هذه لا تزال مجرد تنبؤات، لذلك فمن الأفضل التعامل معها بأقل قدر من الحماسة، ولكن في حالة إذا كنت تشعر بأن خاصية Face ID مزعجة من حيث الإستخدام مقارنة مع Touch ID، فقد يكون هذا الخبر جيدًا جدًا بالنسبة إليك.