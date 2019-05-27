آبل ستخطر العملاء إذا كانت التحديثات ستؤدي إلى إبطاء هواتف iPhone الخاصة بهم

فاطمة أيت طالب - دبي - قبل عامين، سقطت شركة آبل في مشكلة عندما إتضح أنها تتعمد إبطاء سرعة هواتف iPhone من خلال التحديثات. ووفقا لشركة آبل، فقد بررت ذلك بقولها أنه بسبب تدهور حالة البطارية، ستعاني هواتف iPhone من الإنطفاء العشوائي دون إبطاء سرعة المعالج.

ومع ذلك، لم يكن العملاء يشعرون بسعادة غامرة حيال ذلك لأنه لم يتم إخطارهم ولم يتم منحهم حرية الإختيار. الخبر السار هو أنه وفقا لتقرير جديد صدر مؤخرًا من قناة CNBC، فيبدو أن شركة آبل وافقت على تفسير التحديثات المستقبلية وستخطر العملاء إذا كان لدى التحديث القدرة على إبطاء هواتف iPhone. تم إبرام هذه الإتفاقية مع هيئة المنافسة والأسواق في المملكة المتحدة والتي سبق لها أن حققت مع الشركة بسبب تعمدها إبطاء هواتف iPhone.

يعني هذا الإشعار الجديد أنه يمكن للعملاء إختيار عدم تحديث هواتف iPhone الخاصة بهم على الرغم من أنه من الجيد دائمًا تحديث هاتفك، أو على الأقل إطلاعهم على ذلك، فعندما يقومون بتثبيت التحديث ويعانون من بطء الجهاز، فإنهم سيعرفون أن ذلك حدث بسبب التحديث. وتردد في وقت سابق أنه نظرًا للتحسينات التي أضافتها شركة آبل لهواتف iPhone الجديدة، فقد يكون أي إختناق أو تباطؤ أقل وضوحًا من قبل.

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قامت شركة آبل منذ ذلك الحين بتقديم طرق لمستخدمي iPhone للتحقق من صحة البطارية وأيضًا منح المستخدمين خيار تعطيل إبطاء سرعة المعالج إذا كانوا يرغبون في ذلك.