شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء يبتكرون مواد مرنة مستوحاة من "الأورجامى" لاستخدامها بالمركبات الفضائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المركبات الفضائية الحديثة مصممة لتكون قابلة لإعادة الاستخدام ولكن هذا يعنى أن عليهم الالتزام بهبوط هادئ، حتى لا يتم إرهاق أرجل الصاروخ، لذا يجب أن التعامل مع قوة صدمة الهبوط، والطريقة الوحيدة التى يمكن أن تحقق هذه المعادلة هو بناء ساقين من المواد التى يمكنها امتصاص بعض القوة وتخفيف الضربة.

ولتحقيق هذه المعادلة الصعبة طور باحثون من جامعة واشنطن حلا جديدا للمساعدة فى تقليل قوى التأثير، والمستوحاة بعمل أرجل للمركبات الفضائية مستوحى من فن الورق القابل للطى "الأوريجامى".

Advertisements





وابتكر الفريق نموذجا ورقيا لمادة تستخدم طويات قابلة للطى لتخفيف قوى الصدمة، وصمم الفريق هذه المادة الجديدة للحصول على الخصائص التى يريدونها، وأوضحوا فكرتهم بإنشاء نموذج ورقى لمواد تستخدم الطويات القابلة للطى لتخفيف قوى التأثير للتطبيقات المحتملة فى المركبات الفضائية والسيارات وغيرها.





وأوضحوا أن المواد المستخدمة تشبه "الليجو" وبناء على كيفية تصميمك لخلية الوحدة الخاصة بك يمكنك إنشاء مادة ذات خواص ميكانيكية فريدة غير مسبوقة فى طبيعتها.

اصطف الباحثون 20 خلية وربطوا طرفا بجهاز دفع وتسبب فى رد فعل عبر السلسلة باستخدام كاميرات المراقبة قام الفريق بتتبع موجة الضغط الأولى وموجة التوتر التالية عند عودة خلايا الوحدة إلى وضعها الطبيعى.