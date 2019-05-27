شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لماذا نسمع أصواتا غريبة عندما يمر نيزك بالأرض؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عندما يمر نيزك فى السماء، دائما ما يتم سماع أصوات غريبة، فعلى الرغم من أنه قد لا يبدو من غير المألوف أن تولد كرة نارية نوعا من الضوضاء، إلا أن هذه الأشياء تبعد حوالي 60 ميلًا عندما يمكن رؤيتها من الأرض، ويجب أن يستغرق الصوت عدة دقائق للسفر.

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ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن الباحثون اكتشفوا أن نبضات الضوء الساطعة يمكن أن تخلق أصواتًا مسموعة بعيدة عن المصدر، ويشرحون أن الأصوات تكون نتيجة للطاقة الكهرومغناطيسية من النيزك الذي سافر على بعد أميال، وتم تحويله إلى موجات صوتية.

وهناك بعض المواد المعروفة باسم "محولات الطاقة العازلة" موجودة حولنا ويمكن أن تسهل هذه الظاهرة، حيث تقوم نبضات الضوء الساطع من النيزك بتسخين هذه المواد، مما يؤدي إلى تسخين الهواء، وهذا يخلق موجات الضغط ، والتي يمكن بعد ذلك أن تظهر كصوت ضوئي صوتي.