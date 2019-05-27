تكنولوجيا: ما هو الكمبيوتر الكمومى وكيف سيغير العالم؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد تبدو الحوسبة الكمية بعيدة عن المستقبل ولكنها موجودة بالفعل وتغير ببطء طريقة معالجة المعلومات، إذ يستطيع الكمبيوتر الكمومى معالجة المعلومات.
يمكن للكمبيوتر الكمومى إعادة تعريف كل ما نعرفه حول نقل البيانات فى جميع أنحاء العالم، إذ يمكن أن تصل إلى سرعات لا يمكن تصورها، خاصة عندما تقترن بشىء مثل 5G حتى تتمكن من توفير ما تريد على الفور لجهازك.
لن تكون بحاجة فيما بعد لانتظار إشارة لائقة أو على أمل الحصول على مساحة تخزينية على هاتفك، فكل شىء سيتم معالجته بسرعة الضوء فى السحابة ومن ثم تسليمه إلى شاشتك فى الحال.
ومن المنتظر أن يكون الكمبيوتر الكمومى الخاص بجوجل والذى يطلق عليه D-Wave 2X يعمل على التعرف على المعلومات بسرعة تبلغ 100 مليون ضعف سرعة شريحة الكمبيوتر التقليدية.
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