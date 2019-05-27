شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعض محطات تسلا الآن تحد من شحنها إلى 80%.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت شركة تسلا للسيارات الكهربائية في وضع حد لبعض محطات الشحن الكبرى في محاولة لتقليل أوقات الانتظار، حيث قالت إنها أصدرت ميزة ستقصر حالة الشحن على العملاء بنسبة 80%، مما يتيح لعدد أكبر من الناس فرصة للحصول على الشحن بشكل أسرع.

ووفقًا لما ذكره موقع " Engadget"، سيؤثر ذلك فقط على مواقع محددة ذات حركة مرور عالية، وبشكل خاص 17% من جميع محطاتها في أمريكا الشمالية.

كما سيتم تطبيق الحد في 8 % فقط من المحطات بشكل دائم، في حين ستتأثر الـ9 الأخرى بالقيود خلال أيام العطل والأجازات الرسمية المهمة فى البلاد.

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وقالت تسلا أيضًا، إنها تعتقد أن الحد يمكن أن يؤدي إلى تحسن بنسبة 34 % في الإنتاجية في أكثر محطاتها ازدحامًا عند دمجها مع ميزات محطات شحن Supercharger الأخرى.

ولعل أحد هذه العوامل التى سيتم تفعيلها هى البطارية المحمية على الطرق، والتي يمكن أن تقلل من أوقات الشحن بنسبة 25 % عن طريق رفع درجة الحرارة المثلى للبطارية قبل الوصول إلى المحطة.