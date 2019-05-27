حل خطأ 0x80070006 أثناء تثبيت ويندوز 10 وأسبابه

خطأ 0x80070006 يظهر بشكل مستمر وكثير للغاية مع مختلف المستخدمين ولعدة أسباب متنوعة تختلف بالطبع على حسب كل حالة.

سنقدم لك في هذا المقال مجموعة من الحلول العملية والتي أثبت جدارتها في محاولة حل هذه الخطأ والأسباب التي تقود إليه لتتمكن من تثبيت نظام ويندوز 10 بشكل ناجح، بعض من الحلول الناجحة لمعالجة خطأ 0x80070006 تتضمن :

تفحص إتصالك بالإنترنت والراوتر معالجة مشاكل الشبكة إستخدام منفذ USB مختلف إعادة إنشاء القرص الخاص بتثبيت النظام الحصول على نسخة ويندوز جديدة.

حلول خطأ 0x80070006 أثناء تثبيت ويندوز 10 :

تفقد إتصال الإنترنت والراوتر :

في أوقات كثيرة تحدث هذه المشكلة نتيجة عطل بشبكة الإنترنت، عدم إستقرار شبكة الإنترنت واحد من أهم الأسباب التي تجعل عملية تثبيت ويندوز 10 تفشل وتصاب بمشاكل.

لذا من أول الخطوات لحل هذا الخطأ أن تتأكد من إتصال الإنترنت الخاص بك وأنه يعمل بشكل جيد وبسرعة كافية، لو كانت سرعة الإتصال بطيئة للغاية فعلى الأغلب ستفشل عملية تثبيت ويندوز 10 .

إستخدم برنامج معالجة أخطاء الشبكة المرفق مع الويندوز :

يأتي ويندوز 10 مع برنامج داخلي مبني بداخله لمعالجة أخطاء الشبكة المتنوعة والمتعددة، يمكنك تشغيله بسهولة وهو يقوم بجميع الحلول والمحاولات لعلاج أخطاء الشبكة المتنوعة والتي قد تظهر أثناء عملية التنصيب.

إستخدم منفذ USB مختلف :

إن كنت ستقوم بتثبيت ويندوز 10 من خلال قرص USB قابل للإقلاع فتأكد من أن هذا القرص متصل بالويندوز من خلال منفذ مناسب وصحيح ويعمل بشكل جيد.

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ربما تحتاج إلى تغيير المنفذ الذي أدخلت فيه قرص USB الخاص بالويندوز، بالطبع يجب عليك إزالة أي وسائل إتصال خارجي أو كابلات لتطويل منافذ الـ USB وإستخدم المنافذ الموجودة في ظهر الجهاز.

إعادة إنشاء قرص التثبيت بالخاص بالويندوز :

من الوارد أن تحدث مشكلة أثناء عملية إنشاء القرص القابل للإقلاع الخاص بتثبيت ويندوز 10 لذا يجب عليك أن تحاول إعادة إنشاءه أو إنشاء قرص جديد تماماً والتأكد من أنك قمت بإنشاءه بشكل صحيح بدون أي مشاكل أو غيرها.

تأكد من أن نسخة الويندوز التي تستخدمها هي نسخة جيدة ومناسبة ولا يوجد بها أي مشاكل ومن الأفضل أن تقوم بتحميل نسخة جديدة من الإنترنت وإستخدامها بدل من النسخة القديمة.

تأكد دائماً أنك تستخدم نسخ أصلية من موقع مايكروسوفت نفسه وأدوات مايكروسوفت نفسها لصناعة قرص الإقلاع الخاص بالتثبيت.

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