سعر Huawei P30 Lite مع مواصفاته التقنية وعيوبه

سعر Huawei P30 Lite يأتي ليجعله الأخ الأصغر في المواصفات والسعر وليكون إضافة سلسلة P30 إلى الهواتف المتوسطة في الفترة الأخيرة، يأتي هذا الهاتف كجزء من العادة التي إعتاداتها واوي والتي لا نعلم بعد الأحداث الأخيرة والمشاكل الأخيرة إن كانت ستسمر عليها أو ستتوقف.

يأتي الهاتف بتصميم مذهل مقارب لشقيقه الأكبر مع كاميرا تبدو للوهلة الأولى مشابهة لشقيقه وستشعر معها بأنها كاميرا رباعية وليست ثلاثية والحق يقال بأنها تقدم أداء مذهل للغاية، بالرغم من أن الهاتف لم يحصل على دعاية وتسويق مثل شقيقه الأكبر ولكن الآن وبعد أن هدأت دعاية الشقيق الأكبر أصبح من الواجب تقديم P30 lite.

مواصفات Huawei P30 Lite :

جسد مغطى بالزجاج من ناحيتين مع إطار بلاستيكي محيط به بالكامل

شاشة بحجم 6.15 من نوعية IPS LCD

معالج من نوعية Kirin 710 ثماني الانوية

ذواكر عشوائية بحجم 4\6 جيجابايت

مساحة تخزين تبلغ 128 جيجابايت

نظام تشغيل Android 9 وعليه واجهة EMUI 9.0

كاميرا رئيسية بمستشعر 48 ميجابكسل في النسخة الأوروبية و24 ميجابيكسل في نسخ باقي العالم مع عدسة واسعة الزاوية بمستشعر بحجم 8 ميجابكسل ومستشعر بعد بقوة 2 ميجابكسل

كاميرا أمامية بمستشعر 24 ميجابكسل

بطارية بحجم 3340 مللي امبير مع شحن سريع

منفذ USB C ومنفذ سماعات 3.5 مم

مستشعر بصمة في خلف الجهاز

مميزات Huawei P30 Lite :

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تصميم مميز للغاية يتماشى مع باقي تصميم العائلة

شاشة كبيرة مع دقة ألوان مناسبة وجودة ألوان مناسبة

عتاد مناسب للألعاب

بطارية كبيرة مع عمر إفتراضي كبير

يقوم بتصوير بشكل متميز في النهار والليل

الكاميرا الأساسية تنتج صور Portrait مميزة

كاميرا أمامية ذات جودة مناسبة

عيوب Huawei P30 Lite :

كاميرا مختلفة للأسواق المختلفة

الصور التي تقوم بتصويرها بدون تفعيل الوضع الليلي عادية وليست مميزة

لا يوجد دقة 4k في التصوير

تصوير الكاميرا في الفيديو ليس مميزاً للغاية

أغلى قليلاً في السعر مقارنةً بمنافسيه

سعر Huawei P30 Lite :

سعر الهاتف في مصر على موقع Souq.com يبلغ 4620 جنيهاً لنسخة الـ 4 جيجابايت من الرام، يأتي الهاتف في عدة ألوان متاحة جميعها من خلال الموقع.

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