سعر Realme X وموصفاته التقنية ومميزاته بالإضافة إلى عيوبه

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سعر Realme X ربما ليس الأفضل في فئته ولكن بالتأكيد سيكون منافساً قوياً وربما حتى يتمكن من قتل بعض الهواتف الرائدة، هاتف Realme X هو الهاتف العاشر من عائلة Realme والذي يصدر في سنوية إنطلاقها الرسمية، يأتي الهاتف بمميزات نراها لأول مرة موجودة في هواتف Realme فلأول مرة نرى هاتف بشاشة OLED بحجم 6.53 مع بصمة داخل الشاشة وشاشة كاملة بكاميرا منبثقة وكل هذا بسعر أقل من 250 دولار تقريباً !
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كان هناك الكثير من التسريبات والإشاعات عن هذا الهاتف لذا يمكننا القول بأنه ليس مفاجئاً وأنه كان من المتوقع صدوره بمثل هذه المواصفات ولكن الهاتف على الواقع وبعيداً عن التسريبات يبدو مميزاً للغاية ويخبرنا بأن الشركة تمنكت فعلاً من تقديم هاتف ذو مواصفات منافسة للغاية.
مواصفات مقابل سعر Realme X:
- جسد من البلاستيك بالكامل مع حماية Gorilla glass 5 على الشاشة
- شاشة بحجم 6.53 من نوعية OLED.
- كاميرا خلفية بمستشعر 48 ميجابكسل أساسية مع كاميرا ثانوية 5 ميجابكسل
- كاميرا أمامية بمستشعر 16 ميجابكسل
- معالج Snapdragon 710 ثماني النواة
- ذاكرة وصول عشوائي في ثلاث أحجام 4\6\8 جيجابايت
- مساحة تخزين داخلية إما 64\128 جيجابايت
- أندرويد 9.0 مع واجهة Color Os 6.0
- بطارية بحجم 3765 مللي أمبير مع شحن سريع من نوع VOOC 3.0
- منفذ USB C
- مستشعر بصمة تحت الشاشة
مميزات Realme X :
- شاشة بدون نوتش وبحواف قليلة للغاية مع كاميرا أمامية
- شاشة OLED ممتازة للغاية في جميع النواحي
- شحن سريع ممتاز للغاية من تقنية VOOC 3.0 الرائدة
- المعالج يقدم أداء مذهل للغاية في جميع النواحي بالإضافة إلى GPU متميز
- أداء ممتاز للغاية للكاميرا في ضوء النهار مع أداء متوسط للغاية مع الإضاءة المنخفضة
- تصوير وضع بورتريه جيد للغاية
- أداء الكاميرا الأمامية جيد للغاية
العيوب :
- غياب مكان Micro SD مفاجئ بالرغم من أنك قد لا تحتاجه مع المساحات الكبيرة للهاتف
- لا توجد عدسة واسعة المدى بينما يمتلك معظم المنافسين كاميرا خلفية واسعة الزاوية
سعر Realme X :
لم يصدر بعد Realme X بشكل رسمي وبالتالي لا يوجد توقع للسعر النهائي الذي يصدر به الهاتف ولكن على الأغلب سيصدر في مايو 2019 أي مع نهاية هذا الشهر أو الشهر القادم كحد أقصى بالإضافة لأنه من المتوقع صدوره بسعر يقترب من 250 دولار تقريباً .
المصدر الأصلي : عرفني