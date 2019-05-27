أفضل برامج تسجيل الشاشة على ويندوز 10

برامج تسجيل الشاشة أصبحت شائعة جداً ومطلوبة للغاية، هناك الكثيرون يبحثون عن هذه البرامج ويهتمون بها لعدة أسباب مختلفة، البعض يفضل إستخدامها لصناعة المحتوى المختلف الذي يتضمن عرض شاشة الجهاز الخاص بك ومشاركتها مع العالم والبعض الآخر يفضل إستخدامها لأسباب علمية مثل إرفاق دليل إستخدام للبرنامج الذي قمت بإصداره مؤخراً أو ربما لتعليم صديق لك طريقة إستخدام جهازه على أفضل شكل ممكن.

ولأن هذه البرامج مطلوبة وهامة فهناك الكثير والكثير منها عبر الإنترنت ومعظمها يقدم خدمات ومميزات مقاربة للغاية من بعضها البعض، ولكن ومع هذا التشابه في الإستخدام والطريقة يوجد فارق كبير للغاية في الجودة المنتجة من مختلف البرامج، فبعض البرنامج بينما تدعي أنها قادرة على التسجيل بجودة عالية إلا أنها أحياناً كثيرة تنتج جودة سيئة للغاية بل حتى بعضها قد يكون عملية نصب ويساعد المخترقين على إختراق جهازك والوصول إلى المعلومات الحساسة عليه.

لهذا سنقدكم لكم اليوم مجموعة من أهم برامج تسجيل الشاشة على ويندوز 10، سنبقي القائمة صغيرة نوعاً ما ولكن كل البرامج الموجودة بها يمكن الإعتماد عليها بكفاءة عالية ونتائج مذهلة.

قائمة برامج تسجيل الشاشة على ويندوز 10 :

لا يمكننا ألا نبدأ بهذا البرنامج فهو بشكل عام ومطلق الأفضل في مجاله ويستطيع تسجيل الشاشة بكفاءة عالية وجودة عالية لا تؤثر على قدرة الجهاز على تشغيل الألعاب او غيرها من المهام الصعبة التي تطلب مجهوداً كيبراً، البرنامج صغير الحجم وسهل جداً في الإستخدام وإحترافي للغاية خاصة مع هؤلاء الذين يرغبون في القيام ب Live Stream لأي سبب أو أي شيء كان.

البرنامج متاح على معظم المنصات ونسخ الويندوز الموجودة حالياً والأهم أنه مفتوح المصدر ومجاني للغاية، يستفيد البرنامج من وجود بطاقة نفيديا داخل جهازك ويعتمد عليها بشكل كبير في تسريع عملية التسجيل وزيادة جودتها، كما أنه يستطيع التسجيل بمختلف الصيغ الموجودة ويدعمها كما يمكنك إضافة مشاهد أو صور على الأمور التي تقوم بتسجيلها مباشرةً.

يمكنك تحميل البرنامج مجاناً من هنا .

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هذا البرنامج هو واحد من أشهر البرامج عالمياً وأسهلها، يمتاز البرنامج أنه يصدر مع محرر الفيديو الخاص به لذا يمكنك تقطيع وتحرير الفيديو كما ترغب دون الحاجة إلى إدخال الملف الذي قمت بتسجيله على برنامج آخر مثل الـ Premier وغيره من البرامج المختلفة.

واجهة البرنامج سهلة وجميلة وتستخدم لغات التصميم الجديدة، العيب الوحيد الموجود في البرنامج من وجهة نظري هو سعره، فالبرنامج ليس مجانياً ويأتي بسعر إشتراك مرة واحدة يبلغ 200 دولار – وهو سعر كيبر للغاية- ويمكنك تحميل النسخة التجريبية منه ولكن إنتبه فسوف تترك علامة مائية على الفيديو الخاص بك .

يمكنك تحميل النسخة التجريبية من هنا .

يستطيع برنامج Icecream تسجيل الشاشة المعروضة بعدة دقات عرض بداية من 240P وحتى 1080p كما يستطيع تسجيلها بمختلف النسب الخاصة بالرؤية مثل 16:9 و 4:3 وغيرها مما يجعله أفضل برنامج لتصميم فيديوهات لتعرض على شاشات مختلفة سواءً كانت شاشات حديثة أو قديمة أو حتى الهواتف، كما أنه يدعم تصدير الفيديو في أكثر من صيغة مختلفة بأحجام مختلفة.

تستطيع تحويل الفيديوهات القصيرة التي تقوم بتسجيلها إلى صور متحركة GIF من داخل البرنامج أيضاً وهي خاصية مفيدة للغاية، البرنامج أيضاً مجاني ولا تحتاج إلى دفع أو تفعيل أي نسخة منه.

يمكنك تحميل البرنامج مجاناً على نظام ويندوز 10 من هنا .