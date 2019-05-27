الألعاب المجانية على Steam كثيرة للغاية وتضم تشكيلة واسعة للغاية من الألعاب المختلفة من مختلف الفئات والهوايات، بالطبع ليست كل هذه الألعاب تستحق اللعب أو حتى تستحق التجربة فالكثير من هذه الألعاب يحتوي وسائل للدفع مقابل الكسب أي أنك لن تستطيع أن تكسب في اللعبة أو تفوز إلا إن قمت بدفع بعض الأموال داخلها.

سنذكر اليوم فئتين من الألعاب أحدهما مشهورة قليلاً ويمكنك أن تقضي ساعات طويلة قد تصل إلى أيام وشهور داخل اللعبة دون أن تشعر بالملل أو الحاجة إلى دفع أي أموال والبعض الآخر سيكون خفيف الظل ويمكنك أن تلعبه لتسلية وقتك في المكتب أو إن كنت تبحث عن تجربة سريعة لا تقوم بتقييدك.

أفضل الألعاب المجانية على Steam :

لعبة Fractured Space المجانية :

هذه هي لعبة Multiplayer تعاونية مجانية موجودة على منصة Steam، في هذه اللعبة تتحكم في سفينة فضائية تساعدك في السفر عبر الفضاء وفي أثناء رحلتك هذه في السفر عبر الفضاء ستقوم بتدمير الكثير من مركبات العدو وإضافة تطويرات وترقيات على مركبتك الخاصة.

توفر اللعبة بعض الإختيارات لتخصيص السفينة الخاصة بك ولتشعر بأن السفينة والطاقم الموجود بها خاص بك مختلف عن باقي السفن، رسوميات اللعبة جيدة وستشعر بأنها حديثة وليست قديمة، يمكنك تجربة اللعبة مجاناً من خلال Steam من خلال هذا الرابط .

Warface: Blackout

هذه هي لعبة تصويب مجانية يمكنك تحميلها ولعبها على أجهزة Windows، تنتمي اللعبة إلى عائلة ألعاب MMO الخاصة بالتصويب من صناع Far Cry و Crysis لذا يمكنك أن تتوقع تنوع كبير ومميز في اللعبة، يمكنك أيضاً أن تشارك في اللعبة أونلاين عبر شبكة الإنترنت لتلعب مع أصدقائك وتستمع بها، تقدم اللعبة مستوى رسومي جيد ومقبول في أغلب الأحيان.

يمكنك تحميل اللعبة وتجربتها من على هذا الرابط مجاناً .

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لعبة Warframe :

لعبة Warframe تنتمي إلى عالم ألعاب MMO واللوترز التي تأتي بمنظور الشخص الثالث وتعتمد بشكل أساسي على أن تقوم بتقوية شخصيتك وزيادة قوتها حتى يصبح من الممكن أن تستخدمها في إنهاء المهمات المختلفة والحصول دائماً على أفضل الدروع.

اللعبة تقدم واحدة من أفضل تجارب الألعاب المجانية في الوضع الحالي ولن تشعر معها بأي ملل أو حاجة إلى إنفاق الكثير من الأموال عليها.

يمكنك تجربة اللعبة مجاناً من هنا .

Dota 2 أقوى الألعاب المجانية على Steam

واحدة من أشهر ألعاب الـ MMO التي صدرت وموجودة على متجر Steam، اللعبة أشهر من نار على علم ويقام لها الملايين من المسابقات والجوائز سنوياً وبشكل مستمر كما أنها تعتبر واحدة من الألعاب التي يمكنك أن تستثمر فيها الكثير من وقتك دون أن تشعر بأي ملل على الإطلاق .

يمكنك تحميل اللعبة وتجربتها مجاناً من هنا .