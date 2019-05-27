HP تحول أمن الحواسيب الشخصية مع نظام Sure Sense القائم على الذكاء الاصطناعي

دبي - الخليج 365 :

قمة الابتكار في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا - برشلونة، 26 مايو 2019: أعلنت شركة HP في مؤتمرها السنوي الثالث للابتكار في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، اليوم، عن حلول الأجهزة والأمان الجديدة المصممة لمكتب المستقبل. ويعد Sure Sense القائم على الذكاء الاصطناعي من HP أحد حلول الحماية من البرامج الضارة والذي يعمل على زيادة ريادة HP كمزود لأجهزة الكمبيوتر الشخصية الأكثر أمانًا وقابلية للإدارة في العالم.

وبالإضافة إلى تحسينات الأمان التي تفرضها أجهزة HP، تُظهر الشركة مرة أخرى التزامها بتقديم تجارب متميزة للقوى العاملة الأوسع والأكبر مع أحدث مجموعة من أجهزة الكمبيوتر التجارية ومحركات العمل المحمولة التي تعتمد على الجيل الثامن من معالجات إنتل vPro ™.

ويمتلك الموظفون اليوم توقعات كبيرة في بيئات العمل، بما في ذلك زيادة القدرة على التنقل والتعاون بدون احتكاك والتصميم الذي يعكس أسلوبهم الشخصي. والنتيجة هي تطور مكان العمل وتحويله حيث يعمل أكثر من 62 في المائة من الموظفين من أكثر من موقع واحد و 65 في المائة يتعاونون عدة مرات في اليوم. وتحتاج الشركات الآن أكثر من أي وقت مضى ، إلى تزويد موظفيها بالتكنولوجيا التي تدعم الإنتاجية والإلهام وتبادل الأفكار.

وقالت آن صوفي هادبرج، المدير العام لأعمال الأنظمة الشخصية في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، HP Inc: " تركز الشركات في كل مكان على دفع مشاركة ورضا الموظفين من أجل تحقيق وإرساء ثقافة الابتكار، وتلعب التكنولوجيا التي تنشرها دورًا هاماً في ذلك. ونعمل في HP على مساعدة الشركات على بناء مكتب المستقبل من خلال تقديم تجارب تكنولوجية فائقة تمكّن وتسعد موظفي اليوم، مع توفير إدارات تكنولوجيا المعلومات من الجيل التالي من نقاط النهاية لمواجهة تهديدات الغد بثقة".

إعادة ابتكار أمان نقاط النهاية

في عالم من البرمجيات الخبيثة سريعة التطور وأعداد غير مسبوقة من هجمات الفدية والتهديدات التي تواجهها البرامج الثابتة بشكل متزايد، ينبغي على كل مؤسسة التخطيط لمرونة نقطة النهاية القائمة على الأجهزة. ويوجد أكثر من 350 ألف نوع جديد من البرامج الضارة التي يتم اكتشافها كل يوم، معظمها برمجيات فدية مدمرة للغاية، مما يتطلب جيلًا جديدًا من طرق الدفاع ضد هذه التهديدات سريعة التطور. ويضيف HP Sure Sense قوة دفاعية قوية في الخطوط الأمامية، مع قوة التعلم العميق والذكاء الاصطناعي لتوفير القدرة على الكشف في الوقت الحقيقي والوقاية من تهديدات زيرو داي مقرونة بالاكتشاف السلوكي لنشاط هجمات الفدية، وكل ذلك بأقل تأثير على أداء النظام.

وسيتوفر Sure Sense من HP في مجموعة HP EliteBook 800 G6 الجديدة، وكذلك ZBook 14u و ZBook 15u. وتشمل مجموعة EliteBook 800 G6 أيضًا التجكم في أمن نقطة النهاية من HP الذي يقوم عليه Sure Start ، الـ BIOS االوحيد عالمياً القادر على الشفاء الذاتي، من أجل توفير الحماية من هجمات البرامج الثابتة، و Sure Recover with Embedded Reimaging من HP، الذي يعمل على تقليل وقت استرداد برامج النظام. وأخيرًا، تشمل حافظة HP المحدثة، Sure View Gen316 الاختياري، وهو أحدث جيل من شاشة الخصوصية المتكاملة من HP الحائزة على جوائز.

أجهزة جديدة مصممة من أجل موظفي اليوم

أجهزة جديدة في مجموعة Elite – مجموعة EliteBook 800 و EliteDisplay E324 من HP

Advertisements

وتوفر أحدث سلسلة من أجهزة EliteBook 800 G6 خبرات متميزة للموظفين في كل مكان، وتمكنهم من الإبداع بشكل أكثر مرونة والتعاون بكفاءة أكبر والعمل في أي مكان تقريبًا. وتتميز مجموعة EliteBook 800 Series بالمعالجات 8 Intel® Core ™ vPro ™، ويوفر الحاسوب مستوى جديدًا من القدرة على التنقل من خلال شاشات تعمل باللمس يمكن مشاهدتها في الهواء الطلق يصل سطوعها إلى 1000 نيت 11 ، بالإضافة إلى خيار لوحة منخفضة الطاقة لجعل عمر البطارية يصل إلى 18 ساعة.

وتوفر أحدث مجموعة تقدمًا في الأداء اللاسلكي وهي أول حواسيب محمولة للأعمال تصل إلى قوة جيجابت من اتصال 4G LTE. بالإضافة إلى أنها تتيح تقنية Extended Range Wireless LAN من HP، ما يصل إلى ضعفي أداء النطاق في أجهزة EliteBook 830 G6 من الجيل السابق، وتوفر تقينة الاتصال Wi-Fi 6 سرعات نقل أسرع بثلاث مرات من الجيل السابق، وتوفر تقنية Bluetooth 5.0 نطاقًا أكبر أربع مرات وقدرات جديدة. وتم تصميم سلسلة EliteBook 800 لاجتياز اختبار MIL-STD-810G بالإضافة إلى خمسة اختبارات إضافية جديدة من HP لتوفير أفضل مستوى من المتانة مع الأناقة.

ويتميز EliteBook 830 x360 G6 الجديد والمُحسّن ليناسب أساليب العمل ومساحات العمل المتغيرة اليوم، بأربعة أنماط مختلفة من الوظائف مع تصميم نحيف للغاية يتكيف مع كل ما يفعله المستخدم المحترف من ابداع واتصال وتعاون.

وتأتي الشاشة EliteDisplay E324q بقياس 31.5 بوصة ودقة QHD4. وتأتي الشاشة بحدود نحيفة وتصميم يسمح لها بالتحرك في ثلاثة اتجاهات ما يجعلها تقدم أداء قوي بشكل جميل مع مجموعة واسعة من خيارات الاتصال بما في ذلك HDMI و DisplayPort و USB-C للاندماج بسهولة في بيئة تكنولوجيا المعلومات متعددة الأجيال.

ZBooks من HP - محطة عمل متنقلة جديدة

ونظرًا لزيادة حجم الملفات، أصبحت مهام سير العمل كثيرة وارتفع عدد المستخدمين الذين أصبحوا جزءًا لا يتجزأ من عملية التصميم أو الإبداع أو الهندسة. ويسعى هذا الجيل الجديد من المستخدمين المحترفين إلى الحصول على أداء وموثوقية أكبر وتصميمات خفيفة الوزن ورقيقة تتميز بالمتانة وسهولة الحمل وعمر بطارية طويل من أجل أسلوب العمل المتنقل. وبفضل الأمان المدمج من HP وميزات الاتصال الجديدة، تم تصميم ZBook 14u و ZBook 15u للمستخدمين المحترفين من الجيل التالي الذين يرغبون في وجود جميع المزايا في أجهزتهم.

ويعد ZBook 14u أنحف كمبيوتر في فئة محطات العمل المتنقلة في العالم، وتم تصميمه من أجل العملاء الذين يرغبون في إمكانية تنقل حقيقية ويدفعون أجهزة الكمبيوتر المكتبية التقليدية الخاصة بهم إلى العمل بأقصى حدود. ويأتي الجهاز ببطاقة رسومات أكبر بنسبة 50 في المائة لمعالجة نماذج CAD ثلاثية الأبعاد أو معالجة مقاطع فيديو مع بطاقة رسومات AMD من الجيل التالي، والوصول عن بُعد ومراجعة العمل المكثف للرسومات العالية مثل تطبيقات المعالجة باستخدام إمكانات برنامج Remote Graphics (RGS) من HP. ويتمتع ZBook 14u بوضوح رائع من شاشة بدقة 4K UHD التي تتميز بوجود 600 نيت، والتي تمتلك المزيد من الألوان بفضل وجود 100 في المائة من ألوان Adobe RGB ، مما يضمن أن كل ما يعمل عليه المستخدم يبدو مذهلاً. وسيتمتع المستخدمون بأداء سريع وتعدد المهام في التطبيقات المعتمدة مثل PhotoShop و Illustrator و AutoCad و SolidWorks و Catia مع معالجات Intel® Core™ vPro™ الجديدة من الجيل الثامن.

وفي الوقت الذي يعد فيه الحاسوب ZBook 15u محطة عمل أنحف وخفيفة الوزن بحجم 15 بوصة موجهة إلى المستخدمين المحترفين الذين يرغبونفي الحصول على أداء عالٍ ووزن خفيف. مع وجود أحدث ميزات الاتصال والأمان، ولا داعي لمستخدمي ZBook 15u أن يقلقوا من فقدان الاتصال أو المساس ببيانات قيمة أثناء التنقل. حيث يحصل المستخدمون على بطاقة رسومات أكبر بنسبة 50 في المائة، مما يتيح دعم تطبيقات الرسومات المكثفة مثل Revit مع RGS، أداة الوصول عن بُعد والتعاون القصوى. وتوفر محطة العمل المحمولة الجديدة أداءً سريعًا والقدرة على دعم تعدد المهام ضمن تطبيقات مثل PhotoShop و Illustrator و AutoCad و SolidWorks و Catia مع معالجات Intel® Core™ vPro™ الجديدة من الجيل الثامن.

التوافر والسعر