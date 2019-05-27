"زين العراق" تطلق أحدث خدماتها الرقمية وتوفر إمكانية شراء عروضها على "فيسبوك"

بغداد - الخليج 365 :

أطلقت زين أكبر شبكة اتصالات متطورة في العراق أحدث خدماتها الرقمية، والتي توفر من خلالها إمكانية شراء الباقات والعروض من خلال تطبيق فيسبوك على الهواتف النقالة.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أنها بإطلاقها هذه الخدمة الرقمية تكون أول شركة في منطقة الشرق الأوسط ومن أول 10 شركات على مستوى العالم التي تقوم بطرح هذه الحلول المبتكرة على منصة الـ" فيسبوك"، مبينة أنها بدأت في توفير هذه الخدمة الرقمية اليوم لمشتركيها بالتعاون والتنسيق مع فيسبوك، علما أنها ستكون متاحة لجميع الهواتف النقالة على منصة فيسبوك بنظامي الاندرويد و الـ IOS.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة زين العراق علي الزاهد في هذه المناسبة "تعمل شركة زين العراق على تقديم محفظة خدمات وحلول مبتكرة، تناسب وتلبي احتياجات قاعدة مشتركيها، وتعزز في نفس الوقت من تجربة المشتركين على شبكتها بكل سهولة ويسر".

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وأضاف الزاهد قائلا " كوننا أول مشغل اتصالات في الشرق الأوسط يطرح هذه الخدمة، فإننا بذلك نوفر شيئا إيجابيا آخر يميزنا عن منافسينا، ومع ازدياد الحاجة إلى تقديم حلول وخدمات سهلة الاستخدام تلبي احتياجات مشتركينا، فإننا سعينا إلى تطوير عملياتنا بالشكل الذي يخدم طموحات وتطلعات مشتركينا، وتوجهاتنا الاستراتيجية مع هذه المرحلة ".

وأعرب الزاهد عن فخره بهذه الخطوة التي اتخذتها شركة زين العراق، وقال " فخور بكوادرنا الحريصة على تلبية احتياجات 16 مليون مشترك بأحدث الخدمات والمنتجات على شبكتنا الأكبر في العراق".

الجدير بالذكر أن تطبيق فيسبوك يعتبر أكبر مواقع التواصل الإجتماعي استخداما في العراق، حيث تجاوز عدد حسابات الفيسبوك في العراق الـ 20 مليون مستخدم، وتمتلك شركة زين العراق أكبر عدد من مستخدمي تطبيق فيسبوك على الهواتف النقالة في السوق العراقية، حسب الإحصاءات والتقارير الصادرة من فيسبوك.