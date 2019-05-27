5 تقنيات للذكاء الإصطناعي تجعلك أكثر كفاءة خلال شهر رمضان المبارك

دبي - الخليج 365 :

هل ترغب في تحقيق أقصى استفادة من شهر رمضان المبارك؟ يعد الشهر الفضيل أفضل وقت خلال السنة لتنقية الجسم من السموم وتطهير الروح، وفي العادة فإنّه يكون مزدحماً بالعديد من الأنشطة والعبادات التي يصعب التوفيق بينها، لا سيما وأنك ترغب في تقديم الأفضل فيما يتعلق بصيامك وصلاتك وعملك وعاداتك بالإجمال. وحتى تتمكن من إدارة وقتك بالصورة المطلوبة، فإنّه تتوفر هواتف ذكية مدعومة بتقنيات الذكاء الإصطناعي المتطورة التي ستساعدك في أداء واجباتك بصورة أكثر كفاءة خلال شهر رمضان المبارك.

1- "الصحة الرقمية" مهمة! اقضِ وقتاً أكبر مع أحبائك خلال شهر رمضان المبارك وأقل على هاتفك. هل ترغب في معرفة عدد المرات التي تتحقق فيها من هاتفك الذكي؟ ستتيح لك تقنيات الذكاء الإصطناعي معرفة المزيد حول كيفية استخدام هاتفك الذكي، والوقت الذي تقضيه على التطبيقات. قم بتعيين حد يومي للإستخدام أو بدّل وضعية جهازك إلى "يرجى عدم الإزعاج" لقطع الإتصال خلال أي وقت.

2- إنّ الإزدحام المروري هو آخر شيء قد ترغب في أن تعلق به خلال شهر رمضان المبارك. ومع ذلك فإنّه لا داعي للقلق بعد اليوم، فما عليك سوى القيام بإضافة معلومات منزلك وعملك على خرائط جوجل، إذا لم تقم بهذه الخطوة قبلاً، وسيتعرف هاتفك الذكي المدعوم بتقنيات الذكاء الإصطناعي على عاداتك في التنقل، كما سيقوم بعرض معلومات حركة المرور على شاشتك باستمرار قبل الوصول إلى وجهتك. وفي حالة كان الإزدحام قد بدأ فعلاً، فإنّ تقنيات الذكاء الإصطناعي ستقوم بتوجيهك تلقائياً إلى طريق بديل بعيداً عن الإزدحام.

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3- هل تعلم بأنّ تقنيات الذكاء الإصطناعي يمكنها معالجة تنبيهات عبارات الأوامر؟ يمكنك إنشاء تنبيهات تظهر عند وصولك إلى الموقع المحدّد مثل: "ذكرني بختم الرسالة عند وصولي إلى العمل"، "ذكرني بالتحقق من تقّديم التقرير إلى هلا"، وغيرها. يمكنك أيضاً تعيين تنبيهات متكررة عن طريق إضافة كلمة "كل" إلى الأمر مثلاً: "ذكرني بإجراء مكالمة أسبوعية كل يوم الثلاثاء الساعة 3، أو حتى يمكنك بإضافة تنبيهات مواعيد الصلاة، حتى تتمكن من التخطيط ليومك بصورة أكثر فعالية.

4- هل قررت ماذا ستتناول على الإفطار اليوم؟ تقوم خدمة مساعد جوجل بإدارة مجموعة من المهام التي لا تتطلب استخدام اليدين، والتي ستمنحك المئات من الوصفات لمطابخ مختلفة. كل ما عليك فعله هو قول "مرحبا جوجل" يتبعها اسم الطبق الذي تود إعداده وستحصل على قائمة مفصّلة بالمكونات وتعلميات الطهي. أمّا إذا كنت تود تجنب عناء الطبخ، فإنّه يمكنك حجز طاولة في مطعم أو طلب الطعام إلى المنزل.

5- سيكون جدول أعمالك في غاية التنظيم أكثر من أي وقت مضى بفضل مساعد جوجل. اسأل مساعدك كيف يبدو يومك وما هي الإجتماعات التي تنتظرك اليوم، مثلاً: "متى سيكون موعدي التالي؟"، اعرض مواعيدي بعد ظهر الخميس"، "ماذا تحوي أجندة أعمالي في يوم الإثنين المقبل؟" وغيرها. وسوف تتحرر من الإضطرار إلى التحقق من أجندة أعمالك بين الحين والآخر، ولن تفوت أي موعد مهم.