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كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “Belkey” حامل مفاتيح ذكي وسكين و مجموعة أدوات في واحد
متابعة-سنيار: Belkey هو مجموعة أدوات تشمل سكينا ومنظم مفاتيح، تم إنشاؤها بواسطة Belvion، وتقدم مجموعة متنوعة من التكوينات المختلفة لتناسب متطلباتك الدقيقة.
تشمل الأدوات مسطرة، مفتاح الربط، مفك براغي، فتاحة الزجاجة، والعديد من الأدوات الأخرى، وبفضل تصميمه المعياري، يمكن بسهولة إزالة أدوات السكين والتجهيزات متعددة الأغراض إذا لزم الأمر ويمكن للمنظم الصغير بحجم الجيب تخزين ما يصل إلى 24 مفتاحا.
Belkey متاح للدعم علىKickstarter وتبدأ التعهدات من 13 جنيها إسترلينيا أو 16 دولارا تقريبا، ومن المتوقع أن يتم التوصيل في جميع أنحاء العالم خلال شهر يوليو 2019.
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