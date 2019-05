شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قائمة بـ10 ألعاب فيديو الأكثر مبيعا هذا الشهر.. Mortal Kombat 11 تتصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت شركة NPD قائمة بأفضل ألعاب الفيديو مبيعا فى الولايات المتحدة خلال شهر أبريل 2019، وكانت "Mortal Kombat 11" هى اللعبة الأكثر مبيعا فى هذا الشهر، حيث حققت مبيعات متقدمة على أجهزةXbox One وPlayStation 4 وNintendo Switch وهو إنجاز نادر، بينما حصل اثنان من ألعاب PlayStation 4 وهما Days Gone و Sony وMLB 19: The Show على المركزين الثانى والثالث فى القائمة.

وإليكم قائمة بأفضل 10 ألعاب الفيديو الأكثر مبيعا هذا الشهر فى الولايات المتحدة..



Mortal Kombat 11 .. ( Warner Bros. Interactive )



Days Gone

MLB 19: The Show.

Tom Clancy's The Division 2



Super Smash Bros. Ultimate .



Grand Theft Auto V



Sekiro: Shadows Die Twice



Call of Duty: Black Ops 4



NBA 2K19