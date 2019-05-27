فاطمة أيت طالب - دبي - جهاز Ouya أتى بفكرة مميزة عندما حصل على تمويل جماعي على منصة كيكستارتر و كانت فكرة الجهاز هي تقديم منصة منزلية بنظام الأندرويد و داعمة لألعاب هذا النظام و بسعرٍ مقبول.
رغم ذلك فإن الجهاز لم يحالفه الحظ في الأسواق، و حتى بعد أن استحوذت عليه شركة Razer الشهيرة بطرفيات الحاسب الشخصي الموجهة للاعبين في 2015 فإنها لم تتمكن من إنعاشه.
Razer ستقوم رسمياً بإغلاق متجر الجهاز في 25 يونيو القادم و حذف الحسابات المرتبطة به و على من يملك أي قيمة مالية في حسابه أن يستغلها، و كذلك سيتم حذف جميع المواقع المرتبطة بالمنصة في هذا التاريخ.
كانت هذه تفاصيل خبر جهاز Ouya سيُنهي رحلته في سوق أجهزة الألعاب في يونيو القادم بعد فشلٍ ذريع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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