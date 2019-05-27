جهاز Ouya سيُنهي رحلته في سوق أجهزة الألعاب في يونيو القادم بعد فشلٍ ذريع

فاطمة أيت طالب - دبي - جهاز Ouya أتى بفكرة مميزة عندما حصل على تمويل جماعي على منصة كيكستارتر و كانت فكرة الجهاز هي تقديم منصة منزلية بنظام الأندرويد و داعمة لألعاب هذا النظام و بسعرٍ مقبول.

رغم ذلك فإن الجهاز لم يحالفه الحظ في الأسواق، و حتى بعد أن استحوذت عليه شركة Razer الشهيرة بطرفيات الحاسب الشخصي الموجهة للاعبين في 2015 فإنها لم تتمكن من إنعاشه.

Razer ستقوم رسمياً بإغلاق متجر الجهاز في 25 يونيو القادم و حذف الحسابات المرتبطة به و على من يملك أي قيمة مالية في حسابه أن يستغلها، و كذلك سيتم حذف جميع المواقع المرتبطة بالمنصة في هذا التاريخ.