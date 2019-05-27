تأجيل فيلم Sonic the Hedgehog إلى فبراير 2020

فاطمة أيت طالب - دبي - فيما يتعلق بفيلم شخصية Sonic the Hedgehog الشهيرة من إنتاج شركة Sega اليابانية، الفيلم السينمائي الذي تنتجه Paramount Pictures، فقد عبّرت الجماهير سابقاً عن عدم رضاها عن تصميم شخصية Sonic و اختلافه الكبير عن ألعاب الفيديو من Sega، و هو الأمر اذي أخذه المخرج Jeff Fowler بجدية بالغة و أكّد أن تصميم الشخصية سيتغير.
حسناً، يُرافق ذلك تأجيلٌ متوقعٌ لموعد عرض الفيلم، و الموعد الجديد الآن هو 14 فبراير من العام القادم 2020 حيث أكّد جيف أن طاقم العمل لن يقوم بإنهاك الرسامين من ناحية ضغط العمل بسبب التغييرات الجديدة.
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