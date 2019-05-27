5 ميزات جديدة لإعدادات الخصوصية في نظام Android Q

تعتبر إعدادات الخصوصية من الميزات الرئيسية، التي تروج بها جوجل للإصدار العاشر من نظام التشغيل أندرويد، والذي يحمل اسم Android Q، حيث تمنح المستخدمين مزيدًا من التحكم في التطبيقات، التي يمكنها الوصول إلى البيانات الشخصية، سواء كان ذلك على مستوى التقويم، أو الموقع الجغرافي.

تأتي ميزات الخصوصية الجديدة في نظام Android Q في شكل خيارات جديدة؛ للتحكم في وصول تطبيقات الطرف الثالث لبيانات الموقع الجغرافي، بالإضافة إلى التركيز على الأذونات التي تُمنح للتطبيقات.

ملاحظة: الإصدار العاشر من نظام التشغيل أندرويد Android Q ما زال في المرحلة التجريبية حتى الآن، ومن المتوقع أن يُطلق الإصدار النهائي من النظام هذا الخريف، وبناءً عليه فمن الممكن أن تتغير الميزات – وغالبًا ما تتغير – قبل الإصدار النهائي.

فيما يلي 5 أشياء يجب أن تعرفها عن إعدادات الخصوصية في نظام Android Q:

توجد عناصر التحكم كخيارات جديدة في الإعدادات تحت قسمي: الخصوصية Privacy، والموقع Location، وهناك خمسة أشياء رئيسية نريد الإشارة إليها، وستكون البداية من قسم الخصوصية الجديد، حيث يمكنك التحكم في البيانات التي يمكن أن تصل إليها التطبيقات، وخدمات جوجل.

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قسم الخصوصية:

يحتوي هذا القسم على عناصر التحكم في خصوصية التطبيقات، والخدمات الموجودة على هاتفك، ويمكنك من خلاله أيضًا الوصول إلى إعدادات نشاط حساب جوجل الخاص بك.

1- مدير الأذونات Permission manager:

في البداية ستجد الميزة الرئيسية لقسم الخصوصية تحت خيار مدير الأذونات Permission manager، حيث توجد قائمة بجميع فئات الأذونات المختلفة، إلى جانب قائمة من التطبيقات التي يمكنها حاليًا الوصول إلى هذه الأذونات. على سبيل المثال: هناك قسم للتطبيقات التي طلبت الوصول إلى بيانات التقويم الخاص بك، يمكنك الضغط على خيار التقويم لعرض التطبيقات التي لديها حق الوصول حاليًا، وتلك التي لا تملك حق الوصول، ويمكنك تفعيل وصول التطبيق أو إيقافه، بالضغط على زر التبديل المجاور له.

2- عناصر تحكم أكثر:

تحت الخيار الذي يحمل اسم (متقدم) Advanced، يمكنك أيضًا العثور على عناصر تحكم لأشياء مثل: المعلومات المعروضة على شاشة القفل، وخدمة الملء التلقائي للبيانات من جوجل، ومعلومات النشاط، وكيف تريد أن يتعامل جهازك مع الإعلانات.

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3- تقييد تطبيقات التعرف على النشاط البدني:

يقدم إصدار Android Q إذنًا جديدًا يحمل اسم Activity Recognition، والذي يتيح تحديد وقت التشغيل للتطبيقات التي تحتاج إلى اكتشاف حركة المستخدم مثل: المشي، أو الجري، أو ركوب الدراجات. وقد صمم هذا الإذن لإعطاء المستخدمين رؤية حول كيفية استخدام بيانات مستشعر الجهاز في الإعدادات.

قسم الموقع الجغرافي:

4- التحكم في تتبع التطبيقات لموقعك:

أحد أبرز التغيرات التي ستلاحظها على الفور بعد تثبيت نظام Android Q على جهازك، هو ظهور خيارات جديدة، عندما تفتح تطبيقًا يستخدم معلومات موقعك الجغرافي. فمن الممكن الآن تحديد عدد مرات السماح للتطبيقات بالوصول إلى بيانات موقعك، كما هو الحال في نظام التشغيل آي أو إس iOS.

يمنح إصدار Android Q المستخدمين مزيدًا من التحكم في بيانات الموقع، وذلك من خلال توفير ثلاثة خيارات، يمكن للتطبيقات أن تصل بها إلى بيانات الموقع الجغرافي:

طوال الوقت All the time: وهذا يعني أن التطبيق يمكنه الوصول إلى بيانات الموقع في أي وقت.

أثناء الاستخدام While in use: وهذا يعني أن التطبيق يمكنه الوصول إلى بيانات الموقع فقط أثناء استخدام التطبيق، بمعنى أنه لا يمكن للتطبيق أن يصل إلى موقعك إذا كان هذا التطبيق مغلقًا، أو قيد التشغيل في الخلفية.

الرفض Deny: وهذا يعني أن التطبيق لا يمكنه الوصول إلى بيانات الموقع.

قسم الموقع في الإعدادات؛ هو المكان الذي يمكنك فيه مراجعة التطبيقات، التي لها حق الوصول إلى موقعك.

5- البحث عن شبكات واي فاي قريبة:

تتضمن إعدادات خصوصية نظام Android Q عناصر تحكم جديد في قسم الموقع أيضًا، لتحديد إمكانية قيام التطبيقات بالبحث عن شبكات واي فاي Wi-Fi، أو اتصالات بلوتوث قريبة، إلى جانب عناصر تحكم الموقع الخاصة بجوجل.

يضم نظام Android Q ميزات رئيسية جديدة؛ شَملت تغييرات كبيرة في واجهة المستخدم، مثل الوضع المظلم، والإيماءات المحسنة، وكيفية عمل الإشعارات، بالإضافة إلى التركيز على الأمن، والرفاهية الرقمية.