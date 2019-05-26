شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يسخر من خطط بيزوس لبناء مستعمرات فضائية.. اعرف قال إيه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سخر إيلون ماسك، الرئيس التنفيذى لشركة تسلا و" Spacex" للفضاء، من رؤية جيف بيزوس، الرئيس التنفيذى لأمازون وصاحب شركة "بلو أريجين" للفضاء، التى عرضها من قبل عن بناء مستوطنات بشرية على القمر، ولعل هذه ليست المرة الأولى التى ينتقد فيها ماسك بيزوس بسبب المنافسة بينهم فى مجال الفضاء.

ووفقًا لما ذكره موقع "Business insider"، فقد وصف ماسك فى تويتة له مخططات جيف بأنها "مثل محاولة بناء الولايات المتحدة الأمريكية في وسط المحيط الأطلسي"، ليعبر عن حقيقة أنها نوعا من الخيال العلمى غير الواقعى.



ايلون ماسك

وكان قد قدم بيزوس، خلال مؤتمر صحفي في واشنطن، خططًا تابعة لشركته "بلو أوريجن"، بما في ذلك طموحه لإنشاء وجود بشري مستمر على سطح القمر، وجزء من أحلام بيزوس لاستعمار الفضاء يتضمن أسطوانات هائلة تسمى مستعمرات أونيل، سميت على اسم جيرارد أونيل، عالم فيزياء برينستون الذي توصل إلى هذا المفهوم في عام 1976، وقال بيزوس إن هدفه هو إيواء تريليون شخص في المستعمرات.

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وعندما سأل أحد مستخدمي تويتر ماسك عن رأيه في مستعمرات أونيل التي اقترحها بيزوس، قال ماسك إنها "غير منطقية"، مضيفا "من أجل تنمية المستعمرة، يتعين عليك نقل كميات هائلة من الكواكب والأقمار والكويكبات، فسيكون الأمر أشبه بمحاولة بناء الولايات المتحدة الأمريكية في وسط المحيط الأطلسي."

كما أن خلال تاريخ ماسك وبيزوس، سخر ماسك أيضا سابقا من اسم مركبة الهبوط على سطح القمر في عرض "Blue Origin".

كما قام بيزوس أيضا بتوجيه ضربة غير مباشرة من قبل لماسك من خلال الإشارة إلى عدم إمكانية الاستقرار على المريخ، وهى الوجهة المعلنة لشركة ماسك الفضائية " SpaceX".