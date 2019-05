شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوة بخطوة .. كيف يمكنك التسجيل فى موقع ناسا لإرسال اسمك إلى المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير سابق أن وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" تتيح للأشخاص العاديين فرصة لإرسال اسمهم - محفورًا على رقاقة - فى مهمة المريخ 2020، وليس ذلك فحسب، ولكن إذا وضعت اسمك فى المركبة الفضائية التى تطير إلى المريخ، فسوف تقوم أيضًا بتجميع نقاط "المسافر الدائم" وتحصل على تذكرة صعود تذكارية.

وفيما يلى نعرض كيفية تسجيل اسمك فى مهمة المريخ:

- ادخل إلى موقع ناسا المخصص لتسجيل اسمك لرحلة المريخ من هنا

- املأ خانتي الاسم الأول والاسم الأخر في الموقع ببياناتك.

- حدد الدولة الخاصة بك من خلال القائمة المنسدلة.

- قم بإدخال الرقم البريدي للمنطقة التى تعيش بها.

- قم بإدخال البريد الإلكترونى الخاص بك.

- اضغط بعد ذلك على Send My Name To Mars

- سيلاحظ المستخدم بعد ذلك ظهور تذكرة تحمل شعار بعثة المريخ مع بيانات المستخدم.