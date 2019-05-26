تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا.. الأبراج تتغير فى الفضاء والواقع الافتراضى بيعالج الزهايمر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتواصل الأخبار العلمية والتكنولوجية الجديدة فى التحديث بشكل مستمر، حيث إنها تعطينا نظرة شاملة على العالم وهو يتغير بشكل يومى، مع ظهور التقنيات الحديثة والنتائج غير المسبوقة لما يحدث فى الفضاء، وهنا نقدم لك أبرز هذه الموضوعات التى تم نشرها خلال اليوم. أبل تستحوذ على شركة ناشئة متخصصة فى علاج الربو عند الأطفال مارك زوكربيرج يخطط لإنشاء "محكمة عليا" داخل فيس بوك أنت بتقرأ برجك غلط.. تقرير صادم يكشف تغيرات فى الأبراج بسبب حركة النجوم Advertisements دراسة: الواقع الافتراضى قد يساعد على تحديد الأعراض المبكرة لمرض الزهايمر جوجل تستعد للإعلان عن مزيد من المعلومات عن خدمة بث الألعاب Stadia "إنستجرام" ينفى تسريب بيانات مستخدميه وأرقام هواتفهم

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