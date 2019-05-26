كيف تخفي علامة قراءة الرسائل في Whatsapp

علامة قراءة الرسائل في Whatsapp تسبب الكثير من المشاكل لجميع المستخدمين تقريباً وتجعلهم في أوقات كثيرة لا يفتحون الرسائل بغرض ألا تظهر هذه العلامة، والعلامة التي نتحدث عنها اليوم هي السهمين الزرق الذان يظهران بجانب الرسالة كدليل أنها وصلتك وأنك فتحتها وقرئتها.

بالطبع هناك الكثير من الطرق للتجنب ظهور هذه العلامة، ولكنها على الأغلب تكون طرق غير مباشرة ولا تضمن لك قراءة الرسالة كاملة في جميع الأوقات، في أوقات كثيرة يمكنك فقط قراءة الرسالة من التنبيهات أو الإشعارات التي تظهر على شاشة الجهاز ولكن أحياناً لا تظهر الرسالة كاملة بإستخدام هذه الطريقة لذا هناك طريقة لتتمكن من إلغاء هذه الأسهم ولكي لا تجعل الآخرين يعملون بأنك قرئت رسائلهم.

بالطبع إن كنت المرسل فإن سترغب في معرفة من قرأ رسائلك ومن لم يقرئها ولكن إن كنت المستقبل ستجد أن هناك إختلاف واسع بين الأشخاص حول هذه الميزة، فإن كنت احد الأشخاص الذين لا يستطيعون الرد مباشرةً بعد قراءتهم للرسالة أو لا ترغب في الرد نهائياً فإن هذه الخاصية ستكون مزعجة جداً لك ولهذا ظهرت طريقة إلغاءها وإخفاءها تماماً.

العيب الوحيد في هذه الطريقة أنك ستقوم بإلغاء هذه الخاصية تماماً لذا لن تعرف إن كان أحدهم قد قرأ رسائلك أم لا ولن يستطيع أحد معرفة إن قرأ هو رسالتك أم لا، فيما معناه أنك ستخسر هذه الخاصية للأبد ولن تستطيع الإستفادة منها.

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طريقة إلغاء علامة قراءة الرسائل في Whatsapp :

نتيجة هذه الطريقة ستلغي السهمين أو Check Mark الزرق الذين يخبرون بأنك قمت بقراءة الرسالة، كما أنها لن تظهر لك في الرسائل التي قمت بإرسالها ولكن العلامات الرمادية التي تخبرك بأن الرسالة قد تم إرسالها بنجاح ستظهر بدون أي مشاكل لك وللمستخدمين الآخرين.

والآن إلى الطريقة :

لإلغاء هذه العلامة على نظام IOS كل ما عليك فعله هو التوجه الإعدادات ومن ثم إلى إعدادات الحساب Account ثم الخصوصية Privacy ومن ثم توجه إلى إختيار يدعى Read receipts وأغلقه، هذا سيكون كافياً لكي تلغي هذه الخاصية.