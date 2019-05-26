تكنولوجيا: إلغاء عدد من طلبات الحجز المسبق لهاتف سامسونج Galaxy Fold

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يبدو أن العملاق الكوري لن تجد حل جذري لمشكلة هاتفها القابل للطي Galaxy Fold في وقت قريب، حيث تراجع متجر Best Buy عن كافة طلبات الحجز المسبق التي سجلت للهاتف.

لم تعلن سامسونج حتى الآن عن وقت محدد لإطلاق الوحدات الجديدة من هاتفها القابل للطي Galaxy Fold للمستخدمين، حيث تم تأجيل إطلاق وشحن الهاتف إلى أجل غير مسمى بعد ظهور مشاكل الشاشة في وحدات المعاينة.

ولقد جاءت وحدات المعاينة بمشكلة أدت إلى إنكسار الشاشة، أو ظهور حطام في الفواصل تؤدي إلى إنكسار الشاشة، هذا إلى جانب مشكلة إزالة الغطاء الواقي للشاشة، حيث أن إزالة هذا الغطاء يؤدي أيضاً إلى إتلاف الشاشة.

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من جانب أخر كانت شركة سامسونج قد أشارت في وقت سابق إلى أنها ستحدد موعد لإطلاق هاتف Galaxy Fold في الأسواق في بداية هذا الشهر، إلا أن تأجيل إطلاق الهاتف لأكثر من مرة أدى إلى تراجع Best Buy عن كافة طلبات الحجز المسبق للهاتف في إطار حرص المتجر على العملاء، كما أكد متجر Best Buy على إعلام المستخدمين في حالة توفر وحدات الهاتف أو إعلان سامسونج عن موعد محدد لإطلاق الهاتف.

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