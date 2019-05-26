فاطمة أيت طالب - دبي - على الرغم من توجه الشركات الكبيرة نحو الخدمات السحابية إلا أن هناك شركات أخرى صغيرة أو متوسطة ترى لنفسها فائدة بطرح أجهزة ألعاب تستهدف الجمهور القديم لهذه الهواية.
أحد هذه الأجهزة هو جهاز PlayDate الذي أعلنت عنه شركة Panic و الذي سيصدر في وقتٍ مُبكّر من 2020 و بسعر 150$. الجهاز كما يظهر في الصورة يأتي فقط مع زري A و B و شاشته تحمل اللونين الأبيض و الأسود فقط على غرار جهاز Gameboy الكلاسيكي من شركة ننتندو فهو غير ملوّن.
12 لعبة سيحصل عليها مالكو الجهاز ستصدر واحدة منها في كل أسبوع بعد الإطلاق، منها لعبة جديدة من مصمم لعبة “كاتاماري داماسي”.
كانت هذه تفاصيل خبر الكشف عن جهاز الألعاب المحمول PlayDate القادم في وقتٍ مُبكر من 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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