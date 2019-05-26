هل تشوّق Nvidia لقدوم بطاقة رسوم Titan بمعمارية Turing؟

فاطمة أيت طالب - دبي - مؤخراً قامت شركة Nvidia عملاقة التكنولوجيا الأمريكية بنشر هذا الفيديو التشويقي لما سيكون على حد وصفها (سوبر) أو خارق، ما هو الشيء الخارق القادم في الطريق من Nvidia؟
حسناً، لا نستبعد أن تكشف الشركة قريباً عن بطاقة Titan جديدة منها بمعمارية Turing و بمواصفات أفضل من RTX 2080 Ti، و لكن ليس بوسعنا سوى الانتظار حتى تكشف نفيديا عما تعمل عليه.
سنحصل على الإعلان الرسمي من خلال Computex بعد ساعات.
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