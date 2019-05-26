فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة سوني للتسلية التفاعلية عن تأسيس PlayStation Productions، استوديو متخصص بإنتاج الأفلام المبنية على عناوين الطرف الأول من الشركة بقيادة Asad Qizilbash و تحت إشراف Shawn Layden حيث أن هذا القسم يتبع سوني للتسلية التفاعلية المسؤولة عن البلايستيشن و ليس قسم السينما في الشركة.
Qizilbash أكّد في تقرير hollywoodreporter أن فريقه أمضى العامين الماضيين في الحديث مع منتجي و مخرجي الأفلام لفهم هذه الصناعة، و أن الفريق الجديد يُريد أن يستلهم نموذج عمل Marvel التي قامت بتحويل القصص المصوّرة إلى “أضخم شيء في العالم” و سوني تامل القيام بشيء مماثل تجاه ألعابها.
كانت هذه تفاصيل خبر سوني تؤسس PlayStation Productions كوحدة لإنتاج الأفلام المبنية على ألعابها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إلكتروني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.