سوني تؤسس PlayStation Productions كوحدة لإنتاج الأفلام المبنية على ألعابها

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة سوني للتسلية التفاعلية عن تأسيس PlayStation Productions، استوديو متخصص بإنتاج الأفلام المبنية على عناوين الطرف الأول من الشركة بقيادة Asad Qizilbash و تحت إشراف Shawn Layden حيث أن هذا القسم يتبع سوني للتسلية التفاعلية المسؤولة عن البلايستيشن و ليس قسم السينما في الشركة.

Qizilbash أكّد في تقرير hollywoodreporter أن فريقه أمضى العامين الماضيين في الحديث مع منتجي و مخرجي الأفلام لفهم هذه الصناعة، و أن الفريق الجديد يُريد أن يستلهم نموذج عمل Marvel التي قامت بتحويل القصص المصوّرة إلى “أضخم شيء في العالم” و سوني تامل القيام بشيء مماثل تجاه ألعابها.