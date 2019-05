Nintendo Switch يتصدر مبيعات السوق الأمريكي في شهر آبريل بحسب تقرير NPD

فاطمة أيت طالب - دبي - أصدرت شبكة NPD تقريرها الشهري لمبيعات السوق الأمريكي، و تم التأكيد بأن جهاز Nintendo Switch نجح في تصدر مبيعات السوق من جديد، و بذلك يواصل الجهاز تفوقه على المنافسين طيلة عام 2019 حتى الآن.

و وصلت عائدات السوق في المجمل إلى 842 مليون دولار، و ذلك رغم التراجع الكبير في عائدات العتاد التي وصلت إلى 160 مليون دولار و بتراجع 29% مقارنة مع العام الماضي، و السبب في ذلك هو الانخفاض المستمر لمبيعات جهازي سوني و مايكروسوفت البلايستينش4 و الإكس بوكس ون.

و حققت مبيعات الألعاب للأجهزة المنزلية و الحاسب الشخصي 427 مليون دولار، حيث ارتفعت عن العام الماضي بنسبة 15%، أما مبيعات الاكسسوارات فقد وصلت إلى 256 مليون دولار، و ارتفعت عن آبريل من العام الماضي بنسبة 5%.

و أتت مبيعات الألعاب العشر الأوائل بالصورة الآتية:

Mortal Kombat 11

Days Gone

MLB 19: The Show

Tom Clancy’s The Division 2^

Super Smash Bros. Ultimate*

Grand Theft Auto V

Sekiro: Shadows Die Twice^

Call of Duty: Black Ops IIII^

NBA 2K19

Yoshi’s Crafted World*