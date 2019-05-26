فاطمة أيت طالب - دبي - أصدرت شبكة NPD تقريرها الشهري لمبيعات السوق الأمريكي، و تم التأكيد بأن جهاز Nintendo Switch نجح في تصدر مبيعات السوق من جديد، و بذلك يواصل الجهاز تفوقه على المنافسين طيلة عام 2019 حتى الآن.
و وصلت عائدات السوق في المجمل إلى 842 مليون دولار، و ذلك رغم التراجع الكبير في عائدات العتاد التي وصلت إلى 160 مليون دولار و بتراجع 29% مقارنة مع العام الماضي، و السبب في ذلك هو الانخفاض المستمر لمبيعات جهازي سوني و مايكروسوفت البلايستينش4 و الإكس بوكس ون.
و حققت مبيعات الألعاب للأجهزة المنزلية و الحاسب الشخصي 427 مليون دولار، حيث ارتفعت عن العام الماضي بنسبة 15%، أما مبيعات الاكسسوارات فقد وصلت إلى 256 مليون دولار، و ارتفعت عن آبريل من العام الماضي بنسبة 5%.
و أتت مبيعات الألعاب العشر الأوائل بالصورة الآتية:
Mortal Kombat 11
Days Gone
MLB 19: The Show
Tom Clancy’s The Division 2^
Super Smash Bros. Ultimate*
Grand Theft Auto V
Sekiro: Shadows Die Twice^
Call of Duty: Black Ops IIII^
NBA 2K19
Yoshi’s Crafted World*
كانت هذه تفاصيل خبر Nintendo Switch يتصدر مبيعات السوق الأمريكي في شهر آبريل بحسب تقرير NPD لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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