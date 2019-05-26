فاطمة أيت طالب - دبي - أقرّت منظمة الصحة العالمية World Health Organization و التي يبلغ عدد أعضائها 194 عضواً تصنيف اضطراب ألعاب الفيديو gaming disorder كمرض رسمي و العمل بذلك بدءاً من يناير 2022، و ذلك من خلال الصحة العالمي الثاني و السبعين.
و تم وصف هذا المرض بأنه سلوك يتم التعرف عليه فقدان السيطرة في التحكم على الذات تجاه ألعاب الفيديو، من خلال منحها الوقت و الأولوية على حساب نشاطات أخرى يومية، و الاستمرارية في ذلك رغم ظهور العواقب السلبية.
و من أجل تشخيص المرض، أقرّت منظمة الصحة WHO الأعراض من خلال التعرف على نمطية السلوك و تأثيره العميق على حياة الفرد الشخصية، أو الاجتماعية، أو الدراسية، أو العائلية، أو الوظيفية، أو غير ذلك من الوظائف الهامة و لفترة زمنية لا تقل عن 12 شهراً.
هذا القرار واجه اعتراضاً من منظمات التبادل التجاري لألعاب الفيديو مثل ESA و UKIE، و التي ترى أنه كان من الواجب إجراء المزيد من البحوثات قبل اتخاذ هذا القرار، خاصة بوجود أبحاث تتعارض مع هذه النتائج، و تُشير إلى أن هذا السلوك قد يكون سلوكاً عرضياً يُنبىء بمشاكل أو سمات نفسية أخرى كامنة لدى الفرد.
ESA ذهبت إلى ما هو أبعد من ذلك، و ذكرت أن هذا التصنيف يُعرض كل ما تقوم به ألعاب الفيديو من نشاط اقتصادي، و تعليمي، و سياسي، و إبداعي، و تعليمي، إلى الخطر الداهم. أما WHO، فقد اتخذت هذا القرار بناءً على دلائل واقعية، و استعانة بآراء الخبراء و المختصين من مجالات و دول مختلفة.
و بالتأكيد، سيتم تطوير برامج علاجية لمواجهة هذا المرض بالشكل الذي صنفته منظمة الصحة العالمية.
كانت هذه تفاصيل خبر منظمة الصحة العالمية تقرّ مرض gaming disorder و التطبيق يبدأ من 2022 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إلكتروني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.