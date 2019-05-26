Tencent تستحوذ على فريق التطوير السويدي Sharkmob

فاطمة أيت طالب - دبي - كانت شركة الاتصالات و الانترنت الصينية العملاقة Tencent قد أعلنت عن تقريرها المالي مؤخراً، و قد شكلت الألعاب الجماعية عبر الشبكة أكثر من ثلث عائدات الشركة بالكامل، و بذلك تواصل الشركة توسيع نشاطاتها في هذا السوق و زيادة استثمارها فيه.
Tencent أكدت أيضاً على أنها قد استحوذت على فريق تطوير الألعاب السويدي Sharkmob و الذي يعمل على مشروع غير معلن يدعم اللعب الجماعي عبر الشبكة. Tencent بلا شك مستمرة في توسيع نفوذها في مختلف الأسواق العالمية.
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