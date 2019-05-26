Sony تُخطط لجلب Playstation Now إلى المزيد من المنصات

فاطمة أيت طالب - دبي - أكدت شركة سوني للتسلية التفاعلية أنها تُخطط لزيادة الدعم لمنصة البث Playstation Now، سوني ستقوم بتعزيز الخدمة بالمزيد من المحتويات بالإضافة إلى تقوية التسويق الخاص بها، و ذلك على أمل الوصول إلى أكثر من 5 مليون مُشترك.
سوني أكّدت أيضاً أنها ستقوم بتوسيع الخدمة و جلبها للمزيد من المنصات بخلاف الأجهزة المنزلية، و يبدو أن سوني تُريد أن تتحضر جيداً للمنافسة القادمة و المتوقعة من منصات مثل Google Stadia و Project xCloud من مايكروسوفت.
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