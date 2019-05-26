Mario Kart Tour للأجهزة الذكية مليئة بالمُشتريات-داخل-اللعبة هذه المرة!

فاطمة أيت طالب - دبي - كانت شركة ننتندو اليابانية حذرة للغاية فيما يتعلق بتطبيق إمكانية شراء المحتويات-داخل-اللعبة بنظام الغاتشا، و هو النظام الذي يُشير إلى عدم معرفة اللاعب بما سيشتريه قبل إنفاق المال، و سحب أحد الأشياء التي تقدمها اللعبة عشوائياً بعد دفع المال الحقيقي. “شيجيرو مياموتو” الأب الروحي لشخصية سوبر ماريو أكّد أن الشركة لا ترغب في أن تجعل الأهالي قلقين تجاه إمكانية شراء المحتويات على ألعاب سوبر ماريو.

حسناً، رغم ذلك لم ينجح النموذج المدفوع تماماً بلعبة Super Mario Run و لم تُحقق اللعبة تطلعات شركة ننتندو، و تؤكد التقارير على شبكة الانترنت مثل تقرير The Verge أن لعبة Mario Kart Tour للسباقات على الأجهزة الذكية تدعم نظام الغاتشا بالكامل و مليئة بالمحتويات المتاحة للشراء-داخل اللعبة هذه المرة.

عملة اللعبة متاحة للشراء بالمال الحقيقي و على سبيل المثال يُمكن استبدال 5 جواهر خضراء مقابل فرصة الحصول على سائق جديد أو مركبة أو جناح (glider).

على أية حال و بحسب انطباعات اللاعبين فإن المركبة تتحرك أوتوماتيكياً و يستخدم اللاعب اللمس من أجل القيادة و تحريك المركبة يميناً و يساراً على الشاشة بوضع عامودي، اللعبة تحتوي على طاقم الشخصيات المعهود من السلسلة و على مجموعة من خرائط السابقة القادمة من إصدارات السلسلة على أجهزة السوبر ننتندو، الغيمكيوب، DS و 3DS أيضاً.