شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "إنستجرام" ينفى تسريب بيانات مستخدميه وأرقام هواتفهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن تطبيق إنستجرام عن أن التحقيقات الأولية كشفت عن أنه لم يتم الوصول إلى رسائل البريد الإلكتروني الخاصة أو أرقام هواتف المستخدمين، بعد انتشار تقارير تزعم بأن كيانًا هنديًا خزن بيانات المستخدمين بشكل غير صحيح.

ظهرت تقارير في وقت سابق من هذا الأسبوع أن قاعدة البيانات قد تم العثور عليها عبر الانترنت، والتى تحتوى على أكثر من 49 مليون سجل ومعلومات الملايين من أصحاب النفوذ والمشاهير وحسابات العلامات التجارية، وقد تم تتبع قاعدة البيانات Chtrbox، واكتشاف مقرها بمومباي.

ووفقًا لموقع Timesodindia الهندى، صرح مسئولى إنستجرام أنهم يحققون فيما إذا كان هناك طرف ثالث، قد قام بتخزين بيانات المستخدمين الخاصة به بشكل غير صحيح، وانتهك سياساتهم.

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وقال متحدث باسم انستجرام في بيان: "نحن نأخذ أى ادعاء بإساءة استخدام البيانات على محمل الجد، وبعد إجراء تحقيق أولي فى الادعاءات الواردة في هذه القصة، وجدنا أنه لم يتم الوصول إلى أى رسائل بريد إلكتروني خاصة أو أرقام هواتف لمستخدمى إنستجرام" .

وأضاف المتحدث الرسمى أن قاعدة بيانات Chtrbox تحتوي على معلومات متاحة للجمهور من العديد من المصادر، أحدها إنستجرام.

وقالت Chtrbox التي تعمل مع العلامات التجارية ووكالاتها، تعقيبًا على تقرير إنستجرام، إن قاعدة بيانات عدد محدود من المؤثرين قد تم كشفها عن غير قصد، ولكنها لم تتضمن أي بيانات شخصية حساسة وتتضمنت فقط بعض المعلومات المتاحة من المجال العام أو التي يصرح بها المستخدمون.