شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تستعد للإعلان عن مزيد من المعلومات عن خدمة بث الألعاب Stadia والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة جوجل مؤخرا عن خدمة بث الألعاب Stadia للمرة الأولى فى شهر مارس الماضى، إلا أنه اليوم أكد مطورو Stadia خطط جوجل للإعلان قريباً عن خطة أسعار خدمة بث الألعاب وأبرز الألعاب المميزة فيها، إلى جانب موعد إطلاق خدمة البث السحابية.

وبحسب موقع GSM الهندى فلم تحدد جوجل الموعد الدقيق لإطلاق خدمة بث الألعاب السحابية Stadia، لكن من المنتظر إطلاقها خلال الفترة المقبلة، حيث ستوفر ميزة تشغيل وبث جميع أنواع الألعاب، كما ستدعم بث الألعاب على أى جهاز، وذلك من خلال سيرفرات جوجل المميزة بأعلى سعة لتوفير الدعم لتشغيل الألعاب عند الاتصال بالإنترنت بالسرعة الكافية.

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ونشرت جوجل تغريدة رسمية عبر حساب Google Stadia على تويتر، تؤكد خلاله أن تطوير منصة بث الألعاب الجديدة انتهى تقريبا، وذلك استعدادا لإطلاق الخدمة خلال الفترة القادمة، فيما ينتظر أن تأتى خدمة بث الألعاب السحابية Stadia بميزة دعم المطورين فى إنشاء محتوى وعناوين الألعاب التى لن تحتاج إلى تحسين الآداء لتدعم التشغيل على الأجهزة ذات الفئة المنخفضة.