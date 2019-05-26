شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تجرى تغييرات بلوحة مفاتيح MacBook Pro لإصلاح مشكلاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرضت لوحة مفاتيح أجهزة ماك برو المحمولة للكثير من المشكلات فى السنوات الأخيرة بعد أن أبلغ بعض المستخدمين عن حدوث أعطال، تؤدى إلى عمل مفاتيح دون لمسها أو عدم استجابة مفاتيح أخرى للأوامر المطلوبة منها.

وفى وقت سابق، أطلقت الشركة إصدارًا جديدًا من جهاز MacBook Pro باستخدام لوحة مفاتيح محسنة تهدف إلى التخفيف من هذه المشكلات.

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لم تحدد شركة أبل التحديثات التى أجرتها على لوحة مفاتيح MacBook Pro الجديدة واكتفت بعبارة "تم تغيير المواد المستخدمة فى لوحة المفاتيح القديمة لتقليل المشكلات التى واجهها العملاء الفترة الماضية".





إلا أن شركة iFixit لاحظت أن غطاء المفتاح الجديد أصبح شفاف ومصنوع من النايلون بدلاً من مادة السيليكون التى كانت مستخدمة فى لوحة مفاتيح 2018، ونظرًا لعدم تفسير شركة أبل لهذه التغيرات فسر البعض استبدال استخدام النايلون بدلاً من السيليكون أن هذا التغيير يبعد التلوث عن المفاتيح، وهو ما يجعلها تقوم بأعمالها دون مشكلات.

ومع ذلك فمن غير الواضح ما إذا كانت هذه التحديثات الطفيفة ستعالج الشكاوى المستمرة التى ظهرت حول لوحات مفاتيح آبل.