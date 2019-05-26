شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مارك زوكربيرج يخطط لإنشاء "محكمة عليا" داخل فيس بوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخطط مارك زوكربيرج لإنشاء "محكمة عليا" بفيس بوك، إذ أشار الملياردير الشاب للفكرة لأول مرة فى العام الماضى كرد فعل على بعض فضائح الخصوصية المستمرة التى تعرضت لها الشبكة الاجتماعية.

وخلال هذا الأسبوع، طرح زوكربيرج الاقتراح مرة أخرى، مؤكدا أن المجلس المستقل المقبل سيكون بمثابة هيئة قادرة على اتخاذ قرارات ملزمة بشأن الموقع، والتى لا يمكن الانقلاب عليها.

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وقال زوكربيرج للصحفيين: "نحن نعلم أن أنظمتنا يمكن أن تكون غامضة، ويجب أن يكون لدى الناس وسيلة لمحاسبتنا والتأكد من أننا نطبق معاييرنا بنزاهة، لذا سوف ينظر مجلس الرقابة المستقل هذا فى بعض من أقسى المشاكل، والقرارات التى يتخذها ستكون ملزمة، وهذا يعنى أنه حتى إذا لم يوافق الفريق، أو حتى إذا لم أوافق على قراراتها، فلن نتمكن من التراجع عنها".

ويأتى هذا القرار بعد أن كشف فيس بوك عن جهوده فى التخلص من الحسابات المزيفة، موضحا أنه بين أكتوبر 2018 ومارس 2019 حذف الموقع 3.3 مليار حساب مزيف، ويقدر أن الحسابات المزيفة تمثل حوالى 5 ٪ من المستخدمين النشطين شهريًا على مستوى العالم.

وقالت الشبكة الاجتماعية إنه تم اكتشاف الغالبية العظمى تلقائيًا باستخدام تقنية لتحديد وإزالة ملايين الحسابات المزيفة فى غضون دقائق من إنشائها، وقال زوكربيرج إن استخدام الذكاء الاصطناعى للقبض على الجهات الفاعلة السيئة قد حال دون رؤية بعض الأشخاص للحسابات مزيفة.