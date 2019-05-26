شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عرض لاب توب للبيع فى مزاد بسعر 1.2 مليون دولار يضم أخطر 6 فيروسات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرض فنان الديجيتال الشهير Guo O Dong، لاب توب قديم للبيع فى مزاد علنى بسعر يصل إلى 1.2 مليون دولار، وذلك لكونه يضم تلك أكثر 6 فيروسات خطورة فى تاريخ العالم.

وبحسب موقع The Verge الأمريكى، فإن هذا اللاب توب يحمل اسم Persistence Of Chaos أو استمرارية الفوضى، والذى يعد الهدف منه هو توضيح التأثير المادى الذى يمكن أن يتسبب فيه العالم الافتراضى، حيث أوضح "Guo O Dong" أن إجمالى الخسائر التى تسببت فيها الفيروسات الـ 6 فى تاريخ البشرية وصل إلى 95 مليار دولار.

وأوضح التقرير أن هذا الكمبيوتر أمن تماما، طالما أن المستخدم لم يتصل بشبكة الواى فاى أو يقوم بتوصيل أى ملحق به عبر الـ USB، فيما قال "Dong”: "لدينا هذا الخيال بأن الأشياء التى تحدث فى أجهزة الكمبيوتر لا يمكن أن تؤثر علينا فعليًا، ولكن هذا أمر سخيف، فيمكن للفيروسات التى تصيب الأسلحة التى تؤثر على شبكات الطاقة أو البنية التحتية العامة أن تتسبب فى ضرر مباشر".