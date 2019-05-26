شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بيشتغل ازاى؟.. هكذا يمكن للمايكرويف تسخين الطعام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد المايكرويف أحد الأجهزة المنزلية التى يعتمد عليها الكثيرون، إلا أن طريقة عمله وتشغيله ليست معروفة، إذ لا يقوم بتسخين الطعام عن طريق رفع درجة الحرارة، ولكن من خلال الأشعة، وفيما يلى نعرض فكرة عمله.

فكرة عمل المايكرويف

يعمل المايكرويف باستخدام أشعة كهرومغناطيسية قصيرة "مايكرويف"، وهى أشعة يقع طولها الموجى بين أشعة الراديو، والأشعة تحت الحمراء على الطيف الكهرومغناطيسى، حيث تستخدم عادة الأمواج 2.45 جيجا هيرتز فى أفران المايكرويف، ويجرى استخدام هذه الموجات لأنها قابلة للامتصاص من قبل المياه، والدهون، والسكريات، فعند امتصاصها تتحرّك الذرات، وتتحوّل إلى حرارة.

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طريقة عمله

عند إطلاق هذه الموجات، فإنها تخترق الطعام للوصول إلى جزئيات الماء والدهون الموجودة به، لتعمل على تحريكها بشكل متساوى فى نفس الوقت، حيث أن مبدأ العمل الأساسى يعتمد على إثارة الجزيئات بدلاً من عملية التوصيل للحرارة.