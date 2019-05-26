شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيزيائى يتحدى الجاذبية ويبنى هرما وأبراج من كرات التنس.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنشأ العالم الفيزيائى الأمريكى "أندريا روجافا" هرم من كرات التنس المكدسة المبنية بأشكال تتحدى الجاذبية، دون استخدام شريط أو غراء أو أى مادة لاصقة أخرى.

وبنى "روجافا" هذه الأبراج في مكتبه، حيث وجد أن قوى الاحتكاك والموازنة وحدها يمكنها أن تبقى هذه الهياكل الغريبة فى وضع مستقيم، وهو ما مكنه من إنشاء برج رفيع من 9 طوابق يتكون من 25 كرة تنس.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، وصف "روجافا" ما قام به قائلا: "فى مكتبى حوالى 20 كرة تنس نظرا لحبى لهذه الرياضة، لذلك قررت خلط رياضتى المفضلة مع علم الفيزياء الذى أعمل فيه، وأجريت تجربة ببناء أهرامات من كرات التنس".

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وأضاف: "فى البداية ابتكرت هرما من أربعة مستويات له قاعدة على شكل مثلث مع 10 كرات فى الطبقة السفلية و6 كرات فى المرحلة الثانية، ثم 3 كرات فى الطبقة التى تليها وأخيرا كرة واحدة فى القمة، وعلى الرغم من أن التصميم فيه مخاطر ولكن تظل الكرات المعلقة فى الطبقة من الثانية إلى القاع فى حالة توازن".









وأشار البروفيسور إلى أنه يتم الاحتفاظ بهذه الكرات المكشوفة فى مكانها لأن الكرات الموجودة فى الأعلى تضغط عليها لأسفل مباشرة وفى الكرتين المتجاورتين من الطبقة السفلية، مما ينتج عنها قوى رد فعل لتحقيق التوازن".