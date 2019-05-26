تكنولوجيا: هاتف vivo Z5x يأتي بتصميم ثقب الشاشة مع كاميرة ثلاثية في الجهة الخلفية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت شركة vivo مؤخراً هاتف vivo Z5x الذي جاء بتصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية، إلى جانب إعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية، مع سعر يبدأ من 202 دولار

هاتف vivo Z5x هو أحد الإصدارات المتوسطة التي قدمت مؤخراً من شركة vivo لسوق الهواتف المتوسطة بسعر 202 دولار، كما أنه الإصدار الأول من الشركة الذي يتميز بتصميم ثقب الشاشة في الجزء العلوي إلى يسار الشاشة مع مستشعر بدقة 16 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.0.

ويضم هاتف vivo Z5x شاشة LCD بحجم 6.53 إنش، مميزة بدقة عرض 1080 في 2340 بيكسل، أيضاً يتميز الهاتف بمستشعر للبصمة في الجهة الخلفية، مع كاميرة خلفية مميزة بإعدادات ثلاثية يأتي المستشعر الرئيسي فيها بدقة 16 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات f/1.78، بينما يأتي المستشعر الثاني بدقة 8 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات f/2.2 مميز بزوايا واسعة، ومستشعر ثالث بدقة 2 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات f/2.4 لدعم عمق التصوير.

كما يدعم هاتف vivo Z5x رقاقة معالج Snapdragon 710 مع ذاكرة عشوائية 4، 6 أو 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 أو 128 جيجا بايت، مع معايير UFS 2.1 في الذاكرة، على أن يتوفر الهاتف بأربعة نماذج، يأتي النموذج الأول بذاكرة 4 وسعة تخزين 64 جيجا بايت بسعر 202 دولار، ونموذج بذاكرة 6 جيجا بايت رام مع سعة 64 جيجا بايت بسعر 217 دولار.

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بينما يأتي النموذج الثالث بذاكرة عشوائية 6 مع سعة تخزين 128 جيجا بايت بسعر 246 دولار، ويأتي النموذج الرابع بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت بسعر 289 دولار.

ومن المقرر أن يعمل هاتف vivo Z5x بنظام تشغيل Android 9 Pie مع واجهة Funtouch 9، حيث يتوفر للبيع في أسواق الصين في الأول من شهر يونيو مع إختارين باللون الأسود، وإختيار باللون الأزرق Aurora، كما يضم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh، مع تقنية الشحن السريع من شاحن 18W.

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