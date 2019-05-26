شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بصمة الإصبع Touch ID تعود من جديد إلى هواتف أيفون العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير صادر عن موقع MacRumors أن شركة أبل تخطط لإعادة نظام بصمة الاصبع Touch ID فى أقرب وقت من العام المقبل، والذى سيسمح للمستخدمين بالضغط فوق الشاشة فى أى مكان لإلغاء قفل الجهاز.

وقد اشترت أبل شركة AuthenTec فى عام 2012 مقابل 356 مليون دولار، وفى العام التالى تم إطلاق هاتف iPhone 5s والذى كان أول جهاز يعمل بنظام iOS مزودا بماسح بصمة Touch ID، وكانت هذه ميزة أساسية فى هواتف أيفون حتى استبدل iPhone X فى عام 2017 ميزة Touch IDببصمة الوجه Face ID.

ولكن هناك عدد لا بأس به من مستخدمى iPhone الذين يفضلون Touch ID عن Face ID، حيث أن المستخدمين يؤكدون أنه يفتح الهواتف بشكل أسرع.

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وقام محلل من باركليز وشركائه مؤخرا بزيارة شركات فى سلسلة التوريد الخاصة بشركة أبل وقيل له إن أجهزة iPhone 2020 ستزود بتقنية بصمة صوتية فى الشاشة، مما يتيح للمستخدمين بالضغط فوق الشاشة فى أى مكان لإلغاء القفل .

وفى وقت سابق من هذا العام حصلت على براءة اختراع لتقنية تحول الإشارات الصوتية إلى صورة مشفرة لبصمة المستخدم، وهو ما ينتج عنه إصدار جديد من Touch ID يكون أسرع وأسهل فى الاستخدام.

وكشفت مصادر غن أن جميع هواتف 2019 ستطلق بنظام بلا حدود من 3D Touch ، وهذه الميزة تسمح للمستخدمين بالضغط على أيقونة التطبيق لرؤية الإجراءات السريعة وعرض الاختصارات وإلقاء نظرة خاطفة على رسائلهم.