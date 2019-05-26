شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تستحوذ على شركة ناشئة متخصصة فى علاج الربو عند الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استحوذت شركة أبل على شركة Tueo Health الناشئة، المطورة لتصميم يساعد الأباء على قياس تنفس أطفالهم المصابين بالربو أثناء النوم، وتنبيههم إذا حدث أى تغيير فى معدل التنفس من أجل ضمان تقديم الرعاية الصحية لهم.

وكشف عدد من التقارير أن الشركة قد انتقلت إلى مقر أبل فى أواخر العام الماضى، بالرغم من عدم إعلان إحدى الشركتين عن الصفقة إلا أن موقع CNBC قام بتسريب تقرير يوضح فيه تفاصيل قليلة عن الصفقة، بالإضافة إلى ملاحظة أن صاحب ومدير شركة Tueo غير عمله عبر موقع LinkedIn إلى أبل.

وتركز أبل منذ فترة طويلة على تطبيقات الصحة بما فى ذلك تطبيق Health على هواتف أيفون، ومستشعرات قياس القلب والكشف عن السقوط فى Apple watch ،كما تستعد الشركة الأمريكية للاعلان عن مزايا صحية جديدة بنظام .iOS 13