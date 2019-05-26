شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: موظفو أمازون يطالبون الشركة بوقف دعم شركات النفط والغاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى وقت سابق من هذا الأسبوع، قدم موظفو شركة أمازون عرضًا للمساهمين وعقدوا مؤتمرا صحفيا يدعو الشركة إلى أن تصبح رائدة فى مجال الحفاظ على البيئة من خلال تعهدها بتخفيض انبعاثات الكربون بسرعة بما يتماشى مع توصيات علماء المناخ.

وطالبوا أيضا تخلى شركتهم عن الوحدة التى تبيع خدمات الحوسبة السحابية لشركات النفط والغاز، ويبدو أن جهودهم لها تأثير، حيث وعدت أمازون أخيرًا بمشاركة بعض البيانات المتعلقة بالكربون وتقليل تأثير عمليات الشحن الضخمة.

ولكن أحد قادة الاحتجاج أوضح أن الآلاف من الموظفين لا يعتقدون أن شركة أمازون تفعل كل ما فى وسعها لحماية البيئة.

ووفقا لموقع "بيزنس إنسايدر" فى شهر فبراير الماضي، كان هناك مجموعة من العاملين فى أمازون يوزعون رسالة تحث صاحب الشركة، إلى تحويل نفسه إلى مثال على كيفية مكافحة تغير المناخ.

وأرادوا أن تضع الشركة خطة لوقف استخدام الوقود الأحفوري، كما أرادوا أن يتوقفوا عن التعامل مع شركات صناعات النفط والغاز، خاصة وأن لدى Amazon Web Services وحدة كاملة مخصصة لخدمة هذا السوق.

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وقال راجيت افتخار، وهو مطور برامج لشركة أمازون وأحد الموظفين المشاركين فى هذه الحملة :"بالنظر إلى حجم وإلحاح أزمات المناخ، لا يمكننا المساعدة فى استخراج وتوسيع الوقود الأحفوري". وأضاف أنه يجب على الرئيس التنفيذى للشركة "جيف بيزوز" الرد على أسئلة الموظفين حول مشاريع الاستدامة.

يذكر أن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ حذرت من العواقب الوخيمة إذا زاد الاحترار العالمى بمقدار 1.5 درجة مئوية أخرى، ووضعت قائمة من التوصيات لمنع ذلك، ومن بين تلك التوصيات: التوقف عن استخدام الوقود الأحفورى.

ولهذا قررت مجموعة الموظفين، الذين يمتلكون أيضًا أسهم فى الشركة ، أن يعرضوا أفكارهم مباشرة على مساهمى Amazon، قاموا بصياغة اقتراح يطلبون فبه وضع خطط لمواجهة الكوارث المناخية وتقديم تقرير علنى عن الجهود المبذولة لوقف استخدام الوقود الأحفوري.