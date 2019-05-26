شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيديو مذهل لأقمار سبيس إكس الـ 60 على شكل "قطار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في وقت سابق من هذا الأسبوع، أطلقت شركة SpaceX بنجاح أول 60 قمر صناعى تابع لمشروع Starlink في مدار حول الأرض، إلا أن عالم فلك هاوي في هولندا، قام بالتقاط فيديو لعملية إطلاق الأقمار لتبدو بهذا الشكل المذهل.

وبحسب موقع The Verge الأمريكى، فقد أشار عالم الفلك "ماركو لانجبروك" في مدونته إلى أنه يحسب المكان الذي تدور فيه الأقمار الصناعية، وينتظر مع كاميرته، وقد كانت النتيجة مذهلة: سلسلة من النقاط المضيئة تطير في السماء، مما دفع بعض الناس إلى الإبلاغ عن أنهم شاهدوا بعض الأجسام الغريبة.

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وقد قام " لانجبروك" بتصوير الفيديو بكاميرا مراقبة WATEC 902H ذات مستوى الإضاءة المنخفضة، والمزودة بعدسة Canon FD 1.8 / 50 مم، ورصد ما لا يقل عن 56 كائنًا متميزًا، وأشار إلى أن "قطار" الأقمار الصناعية، سوف يمر بين مرة ومرتين كل ليلة، وسوف ينتشرون في النهاية في مداراتهم المقصودة.

وتشكل الأقمار الصناعية جزءًا من مشاريع SpaceX الأكثر طموحًا: أسطول هائل من الأقمار الصناعية التي تدور ما بين 340 و208 ميلًا والتي ستوفر اتصال بالإنترنت حول الأرض، فيما يعد إطلاق SpaceX في وقت سابق من هذا الأسبوع هو الأول من سلسلة إطلاق العديد من المركبات التي ستطلق ما يقرب من 12000 وحدة في المدار في السنوات القادمة.